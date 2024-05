“Stanno dentro al suo camerino!”. Antonella Clerici la scoperta choc. La famosa conduttrice di È sempre mezzogiorno ha pubblicato delle storie su Instagram e dai video sono spuntati un paio di oggetti che hanno fatto impazzire letteralmente tutti. Ma andiamo con ordine. Solo qualche giorno fa la bravissima conduttrice si è resa protagonista di un’altra clamorosa gaffe culinaria.

>> “Non è un bel momento”. Antonella Clerici preoccupa il pubblico, che pensa subito alla figlia

Mentre Antonella spiegava a casa e allo chef cosa volesse cucinare, ha parlato di questo sconosciuto “baccalà della mign…“. Come potrete immaginare è successo di tutto in studio, tra risate e gelo. A questo punto la Clerici ha voluto commentare: “Ho mangiato il baccalà in tutti i modi, che poi non so come si dice… – rivolgendosi maliziosa verso Daniele Persegani, consapevole che da lì a poco avrebbe commesso una gaffe – il bacalhau … il baccalà della mign… dobbiamo farlo anche noi magari la prossima settimana. Quello in casseruola fritto con il pomodoro e olive”.





“Stanno dentro al suo camerino!”. Antonella Clerici la scoperta choc

A questo punto lo chef risponde: “Ma perché te lo devo cucinare proprio io!”. Risate in studio senza precedenti. Ma arriviamo ad oggi partendo da un dato di fatto: la padrona di casa di È sempre mezzogiorno ci regale sempre delle grandi chicche, parlando di gaffe. E proprio prendendo le due sue più celebri, la Clerici nel suo camerino ha voluto stamparle e fissarle al muro. Il primo poster su sfondo rosso e scritta blu con la scritta: “Fa la schiuma non non è il sapone?”.

Poco più a destra: “Non posso vivere senza….”. Neanche a dirlo, quando i suoi tanti follower hanno visto questi due poster sono impazziti, pregando Antonella di fare uno shop online per acquistarli. Chi non ricorda di cosa parliamo, dobbiamo tornare indietro di tanti anni, ovvero quando a La prova del cuoco, Antonella Clerici era in collegamento con una signora e le fece proprio questa domanda.

No scusate ma Antonella Clerici con i poster delle sue gaffe in camerino, IO ADORO pic.twitter.com/T0Xr3nY6El — Dà (@thetumblehome) May 10, 2024

Poi la Clerici ha detto una cosa che ha mandato tutti in allarme: “La quarta edizione di E’ sempre mezzogiorno sta per finire”. Sembra chiaro che la trasmissione tornerà puntualissima a settembre, salvo ripensamenti di Viale Mazzini. La padrona di casa ha poi detto: “Come avete trascorso il weekend? Io l’ho passato con la mia famiglia, a casa e nel bosco”. Poi ha fatto sapere anche di aver aiutato la figlia Maelle a fare i compiti: “Siamo alla fine dell’anno scolastico perciò bisogna impegnarsi ancora di più”.

Leggi anche: “Perla? Già dimenticata”. Grande Fratello, le immagini rivelano la peggiore delle verità