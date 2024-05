Amici 23, ora sì che quasi ci siamo: dopo ben 8 mesi di sfide, esibizioni, pianti e rimproveri della produzione la scuola più famosa della tv chiuderà la porta per poi riaprire, senza dubbio alcuno, a settembre quando subentrerà un’altra classe di giovani talenti. Ma non prima di aver decretato il vincitore di questa edizione. Marisol, Dustin (entrambi per il ballo), Holden, Mida, Sarah e Petit (per il canto) sono pronti a sfidarsi nell’ultima diretta che andrà in scena sabato 18 maggio.

Una finale diversa. Intanto con i giornalisti in studio e non collegati da remoto per decidere a chi dare il premio della critica, poi a essere fondamentale sarà soltanto il parere del televoto. “La finale consiste nella gara tra i 6 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manche. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”.

Amici 23, Sarah vince questa edizione per i sondaggi

Dunque il trio di giudici, che ovviamente sarà presente all’ultimo atto di Amici 23, non avrà potere decisionale. Ma chi vince? Come si legge su Biccy, gli scommettitori fanno tutti lo stesso nome, quello di Petit, mentre i sondaggi ne fanno un altro, quello di Sarah. Su una cosa però sono quasi tutti d’accordo: nella categoria danza Marisol dovrebbe battere Dustin.

Sarah è la più quotata secondo i lettori di Biccy, Today e Reality House e mentre quelli di Biccy e Reality House hanno piazzato Holden e Marisol al secondo e terzo posto, quelli di Today hanno invertito queste posizioni. “Stando a Reality House, infatti, il pubblico non sembra avere dubbi: Sarah è la più votata e, al momento, è in testa alle proiezioni raggiungendo addirittura il 58% delle preferenze. Insegue Holden (21%), mentre ancora più staccati ci sono Marisol (10%), Mida (crollato al 5%) e Dustin (4%)”.

Petit, che è invece al primo posto per i bookmakers sarà “condannato dal pubblico” perché “dato al 2%”. Anche in rete ovviamente non si parla d’altro che del vincitore di Amici e per molti la coppa la meriterebbe proprio Sarah, che ha fatto un vero e proprio exploit in questa fase finale del programma. “Sarah, Sarah e ancora Sarah”, “Sarah, se non lei Holden o Marisol, ma vincerà Petit”, “Adorerei una vittoria di Sarah… ma vincerà un Petit qualsiasi, purtroppo” si legge sul web.