“Ecco cosa penso del padre di Heidi”. Bufera a Pomeriggio Cinque. Si torna a parlare chiaramente della vicenda di Heidi Baci, che solo nella notte dopo l’ultima diretta, quella di lunedì 16 ottobre, ha deciso di abbandonare al casa del Grande Fratello 2023. Tutto è successo dopo che la ragazza, come qualcuno ricorderà, ha parlato col padre. L’uomo, giunto in trasmissione, ha deciso di attaccare duramente Massimiliano Varrese, con il quale la figlia stava tentando una timida relazione.

Poco più tardi, come abbiamo già raccontato qui, la ragazza è stata raggiunta dopo la diretta da una telefonata della madre. La ragazza, da quel confessionale non uscirà più. Non si sa bene cosa le sia stato detto, ma di certo non si fa fatica ad immaginarlo, dopo le parole del padre. Sembra infatti che la bella Heidi Baci abbia mollato tutto solo perché è stato il papà a chiederglielo.





E chiaramente è da ieri che sui salotti di Mediaset non si parla d’altro. Anche a Pomeriggio 5, Myrta Merlino torna sull’argomento e cerca di fare il punto della situazione. A farsi aiutare chiama la famosa avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, esperta di Diritto alla famiglia. La Civilista infatti, anche giornalista e autore di libri, è una vera e propria star.

A testimoniare ciò, pensate semplicemente che lo scorso novembre è stata persino intervistata da Francesca Fagnani nel suo “Belve”. La donna commenta quindi così l’accaduto di Heidi e di suo padre: “Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto a una ragazza davanti a tutta l’Italia mortificandola in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni”.

"Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto"@annamariabdp a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/kxetxufde1 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 17, 2023

La donna quindi va dritta contro la ragazza e suo padre. Stesso pensiero arriva qualche ora prima da Beatrice Luzzi, che dopo l’abbandono di Heidi Baci commenta: “Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni”.

