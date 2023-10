Situazione ancora tesa al Grande Fratello, dopo quanto successo in puntata. E Massimiliano Varrese, oltre ad aver pianto per l’uscita dal programma di Heidi Baci, è anche letteralmente furioso e pronto a dare battaglia affinché sia ristabilita una verità diversa da quella emersa. Ha dovuto fare i conti con accuse molto dure nei suoi confronti e l’attore non ha alcuna intenzione di metterle nel dimenticatoio. Anzi, i suoi avvocati potrebbero essere stati già allertati.

Ciò che è stato detto al Grande Fratello su Massimiliano Varrese è stato ritenuto troppo grave dall’attore. In particolare, il caos si è scatenato durante l’ingresso nella casa del papà di Heidi. Lui ha criticato aspramente il gieffino e ha invitato in qualche modo la ragazza ad andarsene, nel caso in cui non stesse bene. Ma Beatrice Luzzi, ad esempio, ha condannato questo atteggiamento dell’uomo: “Siamo tornati indietro di 50 anni”, in riferimento alle donne.

Leggi anche: “La verità sull’uscita di Heidi”. GF, Beatrice Luzzi choc, lo dice davanti agli altri concorrenti





Grande Fratello, Massimiliano Varrese pronto a presentare una denuncia

Quindi, entrando nei particolari di quanto successo al Grande Fratello, Massimiliano Varrese è stato costretto a sentire cose molto brutte dal papà di Heidi Baci: “Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità. Una persona che ti ha messo addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua”. Accuse che lui ha rispedito al mittente.

Secondo quanto riferito da Novella 2000, che ha ripreso alcuni commenti di utenti sui social, Massimiliano avrebbe manifestato la volontà di denunciare il padre di Heidi per diffamazione. Quindi, la questione non dovrebbe terminare nell’ambito televisivo ma potrebbe spostarsi nelle aule di tribunale. Non abbiamo ancora certezza di tutto questo, ma quando uscirà dalla trasmissione potrebbe in prima persona intervenire per portare eventualmente avanti la battaglia giudiziaria.

Beatrice Luzzi ha esclamato invece su Heidi: ““Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni”.