Il Grande Fratello è stato travolto dall’improvviso abbandono di Heidi Baci, che dopo l’incontro col padre ha deciso di lasciare il reality show. Beatrice Luzzi ha reagito malamente a questo intervento del genitore dell’ormai ex gieffina, infatti il suo discorso davanti agli altri compagni di avventura è stato durissimo. L’uomo si è lamentato per il comportamento della figlia tenuto con Massimiliano Varrese e ha fatto delle affermazioni molto pesanti.

Infatti, lui ha esclamato in diretta: “Io e la mamma siamo devastati, hai alzato questo polverone con un uomo più vecchio di me. È stato come un pugnale al cuore”. Al Grande Fratello per Heidi Baci questo è stato troppo e alla fine ha rinunciato a continuare questa esperienza televisiva. Cosa che ha fatto imbestialire Beatrice Luzzi, la quale ha fatto una sorta di monologo molto forte, che successivamente sarebbe stato censurato dalla regia.

Grande Fratello e l’addio di Heidi Baci, Beatrice Luzzi fa un duro discorso

Molti telespettatori del Grande Fratello sono convinti che Heidi Baci non avrebbe mai lasciato il reality, se non ci fosse stata quella intromissione del padre nel suo percorso televisivo. Beatrice Luzzi ha reagito molto male di fronte a quelle parole dell’uomo e ha invitato tutti ad avere responsabilità perché c’è in ballo qualcosa di serio. Massimiliano Varrese, che invece provava dei sentimenti per la ragazza, è scoppiato a piangere: “Ma come si fa a ricattare una figlia così?“.

Queste le dichiarazioni di Beatrice, prima che il GF cambiasse inquadratura: “Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni. Tutte le ragazze italiane, recluse…”. E poi non è stato possibile ascoltare altro del suo discorso perché gli autori hanno optato per la censura.

E un utente ha compreso forse il motivo della censura: “Stava entrando nel discorso religione”. Sta di fatto che Heidi è andata via, lasciando Varrese completamente distrutto. Proprio Beatrice, nonostante gli screzi passati, ha deciso di avvicinarsi al coinquilino e tra i due sarebbe ormai scoppiata la pace.