Ormai sono fuori dal GF Vip e possono viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono più uniti che mai. L’ex spadista è stata eliminata dal reality e non potrà giocarsi la finalissima: un risultato inaspettato visto che la vippona era appunto tra le favorite alla vittoria del reality show, il volto di Forum è stato squalificato per un comportamento e un linguaggio ritenuti non consoni dal programma.

Da quando sono fuori dalla casa non perdono un attimo per stare insieme e documentano qualsiasi cosa facciano sui social. E nelle ultime ore c’è stata una gaffe della vippona che ha fatto una dedica a Edoardo Donnamaria uguale a quella che in precedenza aveva fatto a un suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo: Ecco quanto riportato da The Pipol Gossip: “Antonella Fiordelisi fa una gaffe su Instagram! L’influencer, da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip, ha pubblicato uno scatto con il suo attuale fidanzato Edoardo Donnamaria con scritto: ‘Grazie a te so cos’è l’amore’”. Quelle stesse parole le aveva scritte per Chiofalo.

Edoardo e Antonella, critiche social per lo shooting

I due ex concorrenti del GF Vip stanno condividendo tutti i momenti insieme da quando si svegliano fino a notte fonda. Donnamaria ha scattato una foto ad Antonella mentre dormiva e ha scritto: “Rega, seri, mi sa che la devo lasciare…troppo bella per me”. E l’ha taggata su Instagram. Il tono era evidentemente scherzoso anche se qualche fan si è subito allarmato pensando che stesse dicendo sul serio. Pertanto sui social non sfugge nulla. Non tutti credono alla bontà del loro amore e continuano a sostenere l’idea secondo la quale i due si stiano comportando da finti innamorati solo per ottenere più visibilità.

Inoltre sui social è diventato virale il video dello shooting di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi a Milano in cui i due appaiono mano nella mano mentre sorridono al fotografo con outfit matchy matchy: lei indossa un abitino rosa, lui jeans e t shirt dello stesso colore. Si nota una differenza d’altezza probabilmente dovuta ai tacchi indossati dall’ex spadista. Dettaglio che ha scatenato i commenti: “Carina la mamma che accompagna il figlio a scuola”, “sembrano veramente la mamma che deve andare a qualche evento super elegante e il figlio appena recuperato da scuola”, “la mamma imprenditrice che porta il figlio a scuola”.

Nel frattempo Edoardo Donnamaria ha deciso di non seguire più sui social la sorella di Clizia, disseminando perplessità tra i fan che non dimenticano le parole spese a riguardo sulla concorrente ancora in gara: “È la persona che più mi è stata vicino nella mia vita”, ha detto su Micol. Una decisione che non ha incontrato il favore del pubblico che ha etichettato Donnamaria come il ‘cagnolino’ di Antonella Fiordelisi.