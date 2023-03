In pochi stentano a crederci, ma Antonella Fiordelisi ha davvero fatto una gaffe colossale con Edoardo Donnamaria dopo il GF Vip 7. Quando gli utenti hanno notato in maniera molto attenta il suo gesto nei confronti del fidanzato, a molti è sembrato parecchio familiare. Ed effettivamente era così, come sono stati in grado di scoprire alcuni internauti, che l’hanno inchiodata sul fatto. E ora non sappiamo proprio come farà a difendersi davanti a tutto questo. E anche lo stesso partner potrebbe infastidirsi.

Intanto, oltre a ciò che ha fatto Antonella Fiordelisi con questa gaffe con Edoardo Donnamaria che entra di diritto nella storia gossip, c’è stato un altro avvenimento inaspettato. La (ex?) amica di lui Clizia Incorvaia gli ha tolto il segui da Instagram, anche se recentemente si sono incontrati essendo il volto di Forum molto amico di Paolo Ciavarro. E Antonella pare che abbia gradito questa novità, infatti ha messo like alla notizia. E in tanti la stanno accusando di volerlo allontanare da tutti i suoi amici.

Antonella Fiordelisi, che gaffe con Edoardo Donnamaria

Secondo quanto è venuto fuori in queste ore, Antonella Fiordelisi ha fatto una dedica al partner, praticamente simile a quanto fatto in passato col suo ex. Una gaffe pazzesca, che potrebbe lasciare spiazzato anche lo stesso Edoardo Donnamaria. Ecco quanto riportato da The Pipol Gossip: “Antonella Fiordelisi fa una gaffe su Instagram! L’influencer, da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello VIP, ha pubblicato uno scatto con il suo attuale fidanzato Edoardo Donnamaria con scritto: ‘Grazie a te so cos’è l’amore’“.

E poi è stato annunciato ancora: “Peccato però che queste stesse identiche parole le aveva già dedicate al suo ex, Francesco Chiofalo. Molti utenti sui social infatti hanno fatto immediatamente notare questa gaffe e hanno ironizzato: ‘La storia con Donnamaria quindi avrà lo stesso epilogo che ha avuto con Chiofalo?'”. Infatti, Antonella aveva dedicato a Chiofalo: “Se so cosa è l’amore, è grazie a te”. C’è da aspettarsi anche qualche dichiarazione roboante dell’ex fidanzato, che spesso è intervenuto sui social network.

E una notizia bomba è stata sganciata sempre da The Pipol Gossip su Luca Onestini: “Prima di entrare al GF Vip, è stato fidanzato con la modella Bea Bozzuto? Quest’ultima, sul suo profilo Instagram, sta pubblicando di punto in bianco, alcuni momenti vissuti con Onestini lasciando intendere che tra loro ci fosse stata una vera storia d’amore”.