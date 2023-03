Novità importantissima su Edoardo Donnamaria e Clizia Incorvaia, nonché su Antonella Fiordelisi. A notare tutti sono stati gli attenti follower, che hanno scoperto un gesto netto e drastico della sorella di Micol nei confronti del volto di Forum, il quale ha dovuto accettare suo malgrado questo cambio di atteggiamento della donna nei suoi riguardi. Infatti, è successo un episodio spiacevole che fa ormai comprendere che i rapporti tra Clizia e Edoardo si siano praticamente interrotti del tutto.

I Donnalisi hanno ormai abbandonato il GF Vip 7, lui per la squalifica subita dalla produzione e lei per l’eliminazione decretata dal televoto. Intanto, però, Clizia Incorvaia aveva fatto alcune dichiarazioni in merito al suo legame con Edoardo Donnamaria. E Antonella Fiordelisi, una volta saputa l’ultima notizia sui due, ha reagito immediatamente. Siamo quasi in presenza di una telenovela, infatti continuano ad esserci costanti aggiornamenti. Clizia e Donnamaria erano molto amici, prima che iniziasse il reality show di Canale 5.

Edoardo Donnamaria, Clizia Incorvaia toglie il segui dai social: Antonella Fiordelisi reagisce

Già nel recente passato Edoardo Donnamaria era stato attaccato duramente da Clizia Incorvaia, che aveva difeso la sorella Micol a discapito ovviamente di Antonella Fiordelisi: “Per accrescere l’ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei stato. Ha sputato nel piatto in cui ha mangiato e ha ridotto la storia a meri incontri fisici”. Poi l’annuncio: “Edoardo è passato da casa a dare un saluto a Paolo (Ciavarro n.d.r.) e io ovviamente l’ho salutato. Ma hanno parlato tra di loro maschietti”.

Secondo quanto notato da un utente sui social, Clizia Incorvaia ha tolto il segui da Instagram ad Edoardo Donnamaria. Quindi, ormai sarebbe in guerra con lui e non avrebbe intenzione di chiarire. E Antonella Fiordelisi ha reagito cliccando sul tasto mi piace a questo annuncio dell’internauta. Quindi, l’ex gieffina sarebbe felice di questo allontanamento del suo fidanzato dalla sorella di Micol. Quest’ultima è ancora all’oscuro di tutto, ma ovviamente la sua priorità è pensare alla finalissima del GF Vip 7 del 3 aprile.

Clizia che riconquista tutta la mia stima con un unfollow



E MO SE MAGNAAAAAAA #incorvassi — ✨•Tisiana•✨ (@nessunomicaga_) March 24, 2023

L’utente Tisiana ha poi postato: “Clizia che riconquista tutta la mia stima con un unfollow. E mo se magnaaa #incorvassi”. E altri hanno aggiunto: “Oppure con un block, pure meglio”, “Il cagnolino esegue ancora gli ordini della fidanzatina. Il suo tappetino, sta eliminando le sue amicizie per lei”.