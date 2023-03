Edoardo Donnamaria rompe il silenzio dopo la polemica. Di puntata in puntata, i concorrenti rimasti in gioco al GF Vip 7 si avvicinano sempre di più al grande finale che vedrà salire sul podio solo uno di loro. Nelle ultime ore l’ex gieffino e fidanzato di Antonella Fiordelisi ha decisamente sollevato l’opinione pubblica, decidendo di non seguire più sui social Micol Incorvaia. A tal proposito Edoardo ha spiegato il motivo del gesto.

La decisione di Edoardo Donnamaria su Micol Incorvaia a un passo dalla vittoria. Nel corso dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini è davvero successo di tutto. Ma le tensioni bussano ancora alla porta per i vipponi rimasti in gioco,, pronti a contendersi il titolo indiscusso di vincitore finale del programma. Grande fermento, dunque, anche fuori dalla casa più spiata d’Italia.

L’utima vicenda riguarda proprio Micol Incorvaia e l’ex vippone Edoardo Donnamaria, che sembra aver preso una decisione definitiva sollevando non poca polemica. Il fidanzato di Antonella ha infatti deciso di non seguire più sui social la sorella di Clizia, disseminando perplessità tra i fan che non dimenticano le parole spese a riguardo sulla concorrente ancora in gara: “È la persona che più mi è stata vicino nella mia vita“, ha detto Edoardo su Micol.

I fan non dimenticano, e infatti in poche ore la notizia è sguizzata ovunque con tanto di riferimento su Twitter con il nome “EdoBau” riferito a Edoardo, ovvero come ‘cagnolino’ della Fiordelisi. Tanti i commenti pungenti a riguardo. Scrive un utente: “Ricapitolando edobau ha smesso di seguire Micol per compiacere la sua fidanzata, non risposto alla Murgia con cui era diventato amico in casa, messo il segui a Diamante e non a Onestini che lo consolava fino a tarda mattinata. Meglio perderlo che trovarlo“.

#incorvassi #gfvip

ricapitolando edobau ha:

– smesso di seguire Micol per compiacere la sua fidanzata.

– non risposto alla Murgia con cui era diventato amico in casa.

– messo il segui a 💎 e non a Onestini che lo consolava fino a tarda mattinata.



Meglio perderlo che trovarlo — 🎄❄️✨eternal✨❄️🎄 (@99Ginca) March 24, 2023

Sono in molti a credere che Edoardo abbia agito a favore della fidanzata che proprio davanti alle telecamere del programma aveva detto: “Fuori da qua tu con le tue ex non ci parli e se lo fai con me hai chiuso“. Ma dopo tanta polemica, Edoardo Donnamaria ha deciso di rompere il silenzio. Proprio sui social è sopraggiunto un video in cui lui stesso cinguetta il verso del cane. Ironia a parte, i fan continuano a domandarsi se davvero l’amicizia tra Donnamaria e Micol sia da ritenersi del tutto conclusa.