Fuori dal GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono rincontrati, dopo l’eliminazione di lei, e si stanno vivendo le prime esperienze di coppia non all’interno del reality show di Alfonso Signorini. Giorno dopo giorno stanno pubblicando diversi video e foto di entrambi, ma nelle scorse ore c’è stato un gesto e soprattutto un annuncio di lui che stanno facendo preoccupare i Donnalisi. Nessuno vorrebbe che si verificasse ciò che ha solamente preannunciato il volto di Forum.

Nonostante le tante critiche ricevute, con alcuni telespettatori che durante il loro percorso li hanno accusati di vivere un amore tossico, all’esterno del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria continuano ad amarsi. In diverse circostanze si sono baciati e hanno condiviso tutti i momenti di vita quotidiana insieme. Poche ore fa lui ha deciso di fotografarla in un modo abbastanza privato e ha dato la sua opinione in merito alla giovane. Ma siamo certi che sarà stato invitato a non prendere davvero la decisione che ha annunciato.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: lui fa preoccupare

Gli ex concorrenti del GF Vip 7 stanno anche condividendo nottate insieme e tutti e due si sono immortalati anche quando sono appena svegli. Antonella Fiordelisi è stata ripresa da Edoardo Donnamaria, mentre era intenta a dormire beatamente. Ma è stata la didascalia scelta dall’ex gieffino ad aver messo un bel po’ in ansia i Donnalisi. Probabilmente stava scherzando, ma è bastato solamente leggere quella frase per allarmare gli ammiratori della coppia, che sognano già il matrimonio.

Donnamaria ha scattato una foto ad Antonella mentre dormiva e ha scritto: “Rega, seri, mi sa che la devo lasciare…troppo bella per me“. E l’ha taggata su Instagram. Ovviamente ha voluto utilizzare un tono scherzoso, infatti essendo decisamente bellissima, non se la sentirebbe quasi di proseguire la relazione sentimentale. Ma non è la verità, infatti ormai sono indissolubili e vederli divisi appare una cosa impossibile per ora. Scopriremo nelle prossime settimane come evolverà il loro rapporto.

Nella giornata del 23 marzo Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno anche pubblicato un post Instagram, dove sono state inserite delle immagini di loro due insieme. E hanno scelto una didascalia uguale: “Grazie a te so che cos’è l’amore. #donnalisi”.