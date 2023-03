Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri non si è presentato in studio: mistero sul motivo. Nelle settimane scorse il cavaliere aveva rivelato di averci impiegato un po’ di tempo a metabolizzare quanto successo con Ida ma alla fine di essere riuscito a superare tutto. Ora come ora è pronto ad aprire di nuovo il suo cuore: “Ci è voluto del tempo per metabolizzare ciò che è successo con Ida: se l’ultima volta che è venuta in studio non l’ho voluta vedere è perché ero deluso, ma la verità è che da mesi mi sento libero di potermi rinnamorare”.



E ancora: “Sono lo stesso Riccardo che, anni fa, è entrato per la prima volta nello studio di Uomini e Donne: l’unica differenza è che ora so cosa è l’amore e ho voglia di ritrovarlo. Le cose con Ida si sono definite mesi fa, quando mi ha detto di non sentire più nulla: è da quel momento che, pur avendola di fronte, mi sono sentito libero. Già allora avevamo preso strade differenti. Sui social sono ancora bloccato da Ida”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri assente in studio: motivo sconosciuto





Leggi anche: “Se ne devono andare”. UeD, rivolta contro Gianni Sperti e Tina Cipollari: l’appello del pubblico



“Anche se, appena è uscita dal programma, in molti mi inviavano video o immagini in cui era con Alessandro. Fortunatamente la cosa è andata scemando con il tempo, non mi piace che le persone facciano paragoni. Seppure ancora mi sembra strano quello che è successo”. Intanto, come detto, Riccardo Guarnieri è stato assente dallo studio.



I motivi sull’assenza di Riccardo in studio non si conoscono: la padrona di casa Maria De Filippi non ha proferito parola sul cavaliere, così come gli opinionisti non hanno posto l’accento sul perché non fosse presente in trasmissione. Recentemente Riccardo Guarnieri è stato al centro delle polemiche da parte del pubblico di Uomini e Donne.



Questo è il tenore dei messaggi che hanno raggiunto il cavaliere: “Ma ancora date spazio a sto narcisista patologico? Non sa mettere insieme un pensiero di senso compiuto, è sempre e solo un “io io io” condito da frustrazione e senso di inferiorità. Andasse altrove a cercare conferme, ridicolo”.