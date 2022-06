Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri fidanzato? Nuova bomba intorno al cavaliere che potrebbe non essere più presente nella prossima stagionedel dating. Lo stesso cavaliere, soltanto pochi giorni fa, affermava: “I sentimenti per Ida li ho dovuti soffocare, chiudere in un barattolo. Ida per me non è, e non sarà mai, una persona qualsiasi ma devo tutelarmi”. Proprio sulla loro relazione Ida Platano aveva commentato: “Ho detto tutto quello che potevo. Non me la sento di aggiungere altro”.



Tra l’altro in un episodio Ida si era sentita anche poco bene. Così sembra essere davvero finita tra i due. Eppure Maria De Filippi, stando a Blasting News, sembrava decisa a puntare nuovamente su Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A loro potrebbe essere concessa una seconda possibilità affinché possano parlarsi nuovamente e decidere se ci siano le condizioni per instaurare un rapporto. Le premesse non sono buone, visto come è andata a finire quest’anno, ma la conduttrice televisiva non avrebbe intenzione di arrendersi e starebbe facendo di tutto per permettere una riappacificazione totale.





Uomini e Donne Riccardo, Guarnieri fidanzato?



Queste erano le premesse perché pochi ore fa è arrivata un nuovo colpo di scena. A pochi giorni dalla sua ultima apparizione davanti alle telecamere, Riccardo Guarnieri è finito al centro del gossip per una possibile frequentazione con una persona che non fa parte del cast del dating-show. A lanciare l’indiscrezione erano stati due dei più autorevoli esperti di gossio: Amedeo Venza e Deianira Marzano.



Che più volte hanno riportato le segnalazioni dei curiosi sugli incontri che il cavaliere ha avuto sempre con la stessa giovane, una mora che si chiamerebbe Serena. La mattina di giovedì 23 giugno, scrive ancora Blastingnews, è toccato a Deianira tornare sull’argomento e informare i follower sull’ultimo avvistamento di Guarnieri. (Leggi “Sì, lo voglio”. Stefano De Martino, bomba: in diretta arriva un annuncio top)



L’altra sera, infatti, qualcuno ha visto e fotografato Riccardo mentre cenava in un ristorante con una giovane che dovrebbe essere la sua presunta nuova fiamma. “Riccardo a Polignano con una ragazza”, si legge nel messaggio che l’influencer Marzano ha postato nelle sue Instagram storie nelle ultime ore.”Poi lo voglio vedere quando torna a piangere in trasmissione e dice di non trovare mai nessuno”, ha tuonato Deianira sempre sui social network.

