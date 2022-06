Uomini e Donne, quando inizia la nuova stagione? A quanto sembra Maria De Filippi avrebbe già deciso. Per il dating, che quest’anno partirà con l’edizione numero 26, sono giorni di grandi preparativi. La produzione è infatti già al lavoro per arrivare pronta all’appuntamento di settembre. Le incognite riguardo soprattutto quelli che saranno i prossimi protagonisti. Tra questi dovrebbe mancare Riccardo Guarnieri. A pochi giorni dalla sua ultima apparizione davanti alle telecamere, il cavaliere tarantino è finito al centro del gossip per una possibile frequentazione con una persona che non fa parte del cast del dating-show.



A lanciare l’indiscrezione erano stati due dei più autorevoli esperti di gossio: Amedeo Venza e Deianira Marzano. L’altra sera, infatti, qualcuno ha visto e fotografato Riccardo mentre cenava in un ristorante con una giovane che dovrebbe essere la sua presunta nuova fiamma. “Riccardo a Polignano con una ragazza”, si legge nel messaggio che l’influencer Marzano ha postato nelle sue Instagram storie nelle ultime ore.







“Poi lo voglio vedere quando torna a piangere in trasmissione e dice di non trovare mai nessuno”, ha tuonato Deianira sempre sui social network. Da quanto si apprende Serena sarebbe una ragazza più giovane di Riccardo, molto lontana dal mondo della tv. Così mentre altre coppie del programma galleggiano e altre sembrano avere il vento in poppa. (Leggi anche “Presto ve ne accorgerete”. Riccardo Guarnieri e Ida Platano, la notizia sul cavaliere di UeD)



Tra le prime c’è Luca Salatino e Soraia Allam, per i quali la distanza si fa sentire. Tra gli altri Matteo Farnea e Veronica Rimondi. Nei giorni scorsi la coppia aveva manifestato la volontà di andare a vivere insieme. “Diciamo che abbiamo già preso una casa, piccolo scoop e piccolo mutuino fatto, piccolo piccolo”, annunciano felicemente Veronica e Matteo.



Porte spalancate all’amore, dunque, la convivenza è la naturale conseguenza di un momento d’oro per entrambi iniziato poco dopo la scelta davanti alle telecamere di UeD. La speranza è che il prossimo autunno si vivranno altre storie con questo lieto fine. Quando? In base alle indiscrezioni la prima puntata della nuova edizione dovrebbe andare in onda o il 12 o il 19 settembre.

