“Tutto già stabilito”. UeD, la decisione su Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il pubblico ha saputo

Uomini e Donne, la decisione su Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ora siamo nella pausa estiva, dopo tanti mesi vissuti col Trono Classico e Trono Over, ma dal prossimo mese di settembre Maria De Filippi tornerà alla guida del programma e stanno iniziando ad emergere delle novità sul futuro di alcuni protagonisti. E sembra che ormai la scelta sia stata presa in maniera praticamente ufficiale. Ma non sono gli unici volti al centro dell’attenzione in questi giorni e soprattutto in queste ultime ore.

Uomini e Donne, la decisione su Tina Cipollari e Gianni Sperti ve la sveliamo a breve. Intanto, Karina Cascella ha ammesso di voler tornare a Uomini e Donne. Non si tratta di una candidatura spontanea, bensì di un sogno che custodisce nel cassetto: “A Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni… specie del Trono Over”. Ma ora vediamo cosa è stato deciso sui due opinionisti della trasmissione Mediaset.





Uomini e Donne, la decisione su Tina Cipollari e Gianni Sperti è stata quasi assunta in via definitiva. A riportare queste indiscrezioni ci ha pensato il sito Blasting News. Coloro che rischiano comunque di non prendere parte alla prossima stagione del dating show potrebbero essere i cavalieri Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro. Pare invece che l’opinionista Tinì Cansino stia andando verso la permanenza, ma scopriamo insieme cosa succederà nel futuro della Vamp e dell’opinionista pugliese.

Secondo quanto scritto da Blasting News, da settembre Tina Cipollari e Gianni Sperti dovrebbero rimanere saldamente al loro posto per la gioia del pubblico. Ovviamente non ci sono annunci ufficiali da parte della redazione e di Maria De Filippi, ma non ci sono segnalazioni che vadano nel verso opposto. Quindi, i due amici continueranno a commentare le vicende legate al Trono Over e Classico e ovviamente saranno indubbiamente Gemma Galgani e Ida Platano alcune delle protagoniste.

A proposito di UeD, Luca Salatino e Soraia hanno detto: “Al momento non conviviamo. Tra impegni e lavoro ci si vede poco. Sta andando molto bene, ovviamente la distanza è un ostacolo ma ce la stiamo cavando molto molto bene. Siamo contenti, ci stiamo conoscendo. Va tutto a gonfie vele. A trenta anni le cose vanno fatte con testa e piano piano”.

