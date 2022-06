“Io di nuovo a Uomini e Donne”. Tutti avvisati, un ritorno non da poco: “E poi vedete che faccio”

Karina Cascella non si nasconde e confessa che le piacerebbe tornare a Uomini e Donne. L’ex opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi su Instagram ha spiegato ai suoi follwer di essere ancora molto legata alla trasmissione di Canale 5. Per molto tempo UeD è stata la sua prima “casa”, come l’ha definita lei, e tornarci la divertirebbe molto. In modo particolare per i protagonisti del Trono Over.

Karina Cascella torna a Uomini e Donne? Come stanno realmente le cose

Karina Cascella ha ammesso di voler tornare a Uomini e Donne. Non si tratta di una candidatura spontanea, bensì di un sogno che custodisce nel cassetto: “A Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni… specie del Trono Over”.

Sempre in tema tivù, un fan le ha chiesto se avesse mai preso in considerazione un’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. La sua risposta è stato un secco no spiegando poi il motivo di questa sua decisione: “Per carità. Non ci penso neanche lontanamente. Sarei perfetta sì per litigare con chiunque, perché non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco e che non ho scelto soprattutto. Ma per fortuna non mi è mai passato per la mente di partecipare”.

