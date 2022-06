La figlia di Karina Cascella, Ginevra, è sempre più bella. Nata il 23 aprile 2010 dalla relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci, Ginevra ha compiuto 12 anni e nelle ultime foto pubblicare dalla mamma è pioggia di complimenti.

Karina Cascella e Salvatore Angelucci hanno messo fine all’amore qualche tempo dopo la nascita di Ginevra e da quel momento la vita sentimentale di Karina Cascella è stata molto travagliata. Da qualche anno è felice accanto a Max Colombo, migliore amico dell’ex fidanzato e l’ex opinionista di Uomini e Donne non può essere più che felice. Sembra proprio che lei pensi di aver trovato quello giusto, un compagno con cui condividere la vita e con cui poter anche crescere la figlia, proprio come da tempo desiderava.





La figlia di Karina Cascella oggi: come è diventata Ginevra Angelucci

Proprio Max ha conquistato l’affetto della piccola Ginevra Angelucci, che in realtà consoceva da tempo visto che lui è il migliore amico del padre Salvatore. In passato l’ex volto di Uomini e Donne aveva spiegato di aver aspettato dell’approvazione della figlia per rendere ufficiale la sua relazione con Max Colombo. Oggi i tre vivono insieme e Ginevra, che oggi ha dodici anni, è molto legata al nuovo compagno della mamma.

“Karina, hai fatto un capolavoro e’ veramente stupenda Ginny”, “Karina mi dispiace dirtelo ma assomiglia di più al padre”, “Ginevra ha gli occhi del papà”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto alle foto di Ginevra. E anche la mamma non perde occasione per fare dediche alla sua piccola. L’ultima è arrivata in occasione del suo compleanno: “Il tempo scorre e scorre veloce, e tu sei diventata una ragazzina bellissima, più alta della tua mamma, che fa tutto da sola, con le stesse meravigliose guance che ogni tanto riesco ancora a tirare, ma soprattutto che riesce a fare a meno di me, perché è giusto che per certi aspetti sia così”.

Ginevra, la figlia di Karina Cascella, ha 12 anni e in questi due anni, come i suoi coetanei, ha dovuto affrontare il periodo del Covid lontana dagli amici e dalla scuola. “In realtà una madre ha sempre paura rispetto alla vita dei propri figli. – aveva detto l’ex UeD rispondendo a una domanda di una follower – Per sto cercando di trasmetterle più positività possibile, specie in questo periodo. E se penso a tutte le mie paure prima che accadesse tutto questo, se potessi tornarne indietro non ne avrei”.

“Bugiardi, vergogna”. Karina Cascella fuori di sé: scatta la denuncia dopo quelle accuse