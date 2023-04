Uomini e Donne, due notizie agitano il programma: da una parte Roberta Di Padua che è stata oggetto di critiche, dall’altra un’ex tronista che si è candidata per tornare sul trono. Roberta, in queste settimane, è stata messa sotto scacco dalla tronista Nicole (che voci di corridoio dicono potrebbe lasciare il programma anzi tempo) con la quale era stata protagonista di uno scambio di accuse particolarmente vivaci. Nicole, nel dettaglio, ha definito ‘superata’ (per usare un eufemismo) Roberta Di Padua la risposta della quale non si era fatta attendere.



Ne era uscito un duro confronto ed un batti becco feroce che, di sicuro, accenderà ancora gli animi. Come, sicuro, faranno le accuse che a Roberta Di Padua ha rivolto Chiara Rabbi: l’ex di Davide Donadei. “Sicuramente non ho una bella considerazione su di lei – ha attaccato -. Quindi non sto a seguirla anche se mi girano spesso delle uscite fuori luogo e poco eleganti della signora”. Da Roberta, per ora, nessuna risposta.

Leggi anche: “Io ti dico sì”. Scelta Nicole a UeD, altro che dubbi: tronista e studio spiazzati





Uomini e Donne, Chiara Rabbi chiede a Maria De Filippi il trono



A continuare ci ha pensato Chiara Rabbi che, nel corso di un’intervista a Lollomagazine.it ha raccontato di come farebbe volentieri un’esperienza sul trono. “Se dovesse presentarsi l’occasione probabilmente accetterei. È vero che sono cambiate tante cose e fino a poco tempo la non sarei mai stata pronta, ma ad oggi cerco anche io qualcuno che mi dia tanto, senza se e senza ma. Credo nell’amore e nella famiglia anche se non riesco più ad aprirmi io per prima, cercare o provare a lare qualsiasi cosa”.



Poi ha parlato del rapporto con Davide: “Subito dopo il Gf Vip ci siamo incontrati e abbiamo avuto un confronto da soli dove abbiamo parlato per molto tempo e anche nei giorni successivi ci sono stati vari scontri. Abbiamo cercato un punto di incontro e pace che mantenesse un clima di serenità considerando che condividiamo la stessa agenzia e quindi stessi posti e persone. Non abbiamo mai e poi mai creato nessun finto gossip”.



“La verità è che Davide ha cercato di trovare un punto di incontro, ha provato a riavvicinarsi anche solo per vedere cosa provassimo. Se inizialmente non ne volevo sapere negli ultimi giorni mi faceva piacere i “gioco” che si stava creando. Il problema è che se durante la nostra relazione era tutto perfetto ora quando mi ritrovo con lui esce la parte peggiore di me fino a diventare una cosa tossica”.