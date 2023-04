Nicole, la scelta a UeD si avvicina. Anche per quanto riguarda il tono classico, infatti, siamo alle battute finali di questa edizione e infatti già si inizia a parlare (o meglio a mormorare) dei prossimi protagonisti. Dopo Federico e Lavinia, tra poco è il turno di Luca e di Nicole. Anche loro come i precedenti tronisti usciranno dagli studi di Maria De Filippi innamorati, mano nella mano con i rispettivi corteggiatori scelti?

Di sicuro in queste ultime settimane l’attenzione è rivolta alle ultime vicende che hanno visto coinvolta Nicole. Il suo percorso va infatti avanti tra alti e bassi e anche tante polemiche. Non solo lo scontro acceso con Roberta Di Padua, protagonista del Trono over, è anche scoppiato il cosiddetto ‘biglietto-gate’ con Andrea.

Nicole scelta a UeD: “Spiazzata dal sì”

In breve Nicole è stata beccata mentre riceveva un bigliettino segreto da parte di Andrea, uno dei suoi corteggiatori. A UeD è vietatissimo avere questo tipo di contatti, tanto più se tenuti nascosti alla redazione come in questo caso. Per questo motivo la tronista è stata duramente attaccata in studio.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno iniziato a mettere in discussione il comportamento della tronista, tanto da ipotizzare una frequentazione segreta con Andrea. Ma torniamo alla scelta a UeD di Nicole. Oltre ad Andrea c’è anche Carlo per lei e le ultime anticipazioni riportate da Blasting News svelano che lei si è ritrovata a dubitare di Carlo.

A poco dalla scelta a UeD, Nicole inizierà a non fidarsi più di lui, che non sarebbe interessato per davvero. Ma forse si sbaglia perché la reazione di Carlo a questi suoi dubbi finirà per spiazzare tutto lo studio, Nicole inclusa. Il colpo di scena nelle prossime puntate, quando annuncerà che in caso di scelta immediata, il suo sarebbe un “sì” deciso. Non solo. Si dirà anche pronto a uscire subito con lei dal programma…