Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora protagonisti a Uomini e Donne. Una giornata dolorosa per il programma segnata dalla scomparsa dell’ex tronista Manuel Valicella. Un dolore che ha aperto una ferita nella redazione del programma. A parlare anche l’opinionista Gianni Sperti. “Tutti ti notavano per l’aspetto fisico, ma poi si ricordano di te per la tua timidezza e bontà d’animo. La domanda che mi affligge è: ‘Chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare per evitare questo tragico finale’. Ti voglio bene. Ciao Manuel”.



Anche Fiorella Mennoia ha voluto lasciare la sua testimonianza. “Sono ore che scrivo e poi cancello… e niente mi si spezzano le parole non scorrono dal cuore si fermano alla mano. Provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere. Allora niente, scrivo solo nella forma più sincera, mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare. La tua mamma si prenderà cura di te. Ciao Manuel Riposa in Pace”.

Leggi anche “Cosa mi ha fatto Ida Platano”. Riccardo Guarnieri, lo smacco dopo la fine di UeD





Uomini e Donne, nuova lite tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano



Un dolore che andrà avanti per mesi. Tornando a Ida Platano e Riccardo, tra i due è arrivata la rottura. A prendere la parola è stata Ida che ha tuonato: “Io ho chiuso proprio con te. A me di te non me ne frega più niente! Sto benissimo”. Secca la risposta di Riccardo: “Questa è la donna che diceva di amarmi. C’è poco da dire, da aggiungere, rispetto a quello che hai visto l’ultima volta”.



Parole che hanno alzato il livello dello scontro: “Cosa gli devo dire ancora, quando mi dice al telefono devo parlare, un ora non ha detto nulla, mi ha solo detto ho bisogno di capire, di parlarti, devi aspettare i miei tempi, il mio tempo per te è finito, non ti credo più, quando sei uscito con me avevi qualche scopo, il mio tempo è finito per te”.



Tutto finito? No, Riccardo ci è andato giù duro. “Sono stato stra innamorato di te, ho sempre detto che sei una super donna per me. Sei una bugiarda, mi hai dato tempo? L’unica cosa che provavo a chiederti era di vederci, non è come vuol far credere lei”.

“Scaricata per lei”. Ida Platano, umiliazione totale a UeD: il cavaliere sceglie la sua rivale