“L’ha chiamata Maria”. Uomini e Donne, scotta il telefono di Ida Platano: è tutto già deciso

Uomini e Donne, qualcosa di clamoroso bolle in pentola: la bomba riguarda Ida Platano. Ida che nelle settimane scorse ha fatto parlare non poco. I rumor sul loro amore sembravano essersi spenti dopo la vacanza da favola a Mykonos, ovviamente resa nota sui social, l’ex dama e l’ex cavaliere si sono divisi. Lei è volata subito in Sardegna dopo il ritorno dalla Grecia, ma di lui nessuna traccia.

Ed è sembrato strano ai follower, tanto che i più, vista anche l’improvvisa assenza di dediche romantiche sempre sui social, hanno iniziato a mormorare di una possibile crisi in corso tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Insomma, hanno fatto due più due: viaggio in solitaria della parrucchiera e silenzio social da parte di entrambi uguale problemi di coppia.





Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza ospiti

Coppia che non si è capito se sia scoppiata o meno. Ma sembra che da Maria De Filippi si arrivata una chiamata per la prossima edizione. A Uomini e Donne ancora poche certezze se non nessuna sui protagonisti della nuova edizione. Si parla anche di possibili novità nel parterre, come le mancate riconferme di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, ma per ora anche qui solo voci.

Come quella sul motivo della crisi di Ida e Alessandro che, secondo Amedeo Venza, avrebbe a che fare proprio con il programma. Così mentre Lorenzo Pugnaloni guarda avanti.”Lollo Magazine”, il blog fondato e gestito da Lorenzo Pugnaloni, in queste ore ha dato una serie di interessanti anticipazioni sulla prossima stagione di Uomini e Donne.

Nell’articolo che ha dedicato alle prime registrazioni di Uomini e Donne 2023/2024, Pugnaloni si è occupato anche di una coppia che nell’ultimo periodo è finita al centro del Gossip per una presunta crisi. Anche se al momento esclude una crisi o una rottura tra Ida e Alessandro, il blogger fa sapere che i due potrebbero essere ospiti di una delle prime registrazioni del dating-show per parlare delle loro prima estate da innamorati.