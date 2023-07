E ora c’è anche il nome del bebè. La ex protagonista di Uomini e Donne e oggi influencer aveva già svelato il sesso del primo figlio. Per questo motivo sono state subito numerose le domande dei fan più curiosi: dopo l’annuncio della gravidanza, ma prima delle immagini del gender reveal party, hanno subito iniziato a chiedere le preferenze sui nomi. “Dovete sapere che tutti i nomi che piacevano a me sono stati tutti bocciati. Dovete scrivere a Christian in direct: “Sofia, Sofia, Sofia“”, rispondeva lei prima di sapere del fiocco celeste.

“Niente, lui proprio Sofia non lo accetta. Neanche mia mamma perché dice che ho già chiamato Sophie il cane quindi non posso chiamare anche mia figlia così. Però sapete che io ho un debole per Sofia, mi fa impazzire. Quindi ho trovato un secondo nome, breve perché mi piacciono i nomi brevi come il mio: Greta. Greta mi piace tantissimo. Invece per il maschietto lascio fare a lui. A lui piace Niccolò, Nicholas. A me piaceva Mattia e all’inizio andava bene, poi non so cosa è successo strada facendo”.

“Si chiamerà Nicholas”: l’ex UeD svela il nome del primo figlio

Quindi, probabilmente, lo ha deciso Christian Galletta che il primo erede si chiamerà Nicholas. Perché pochi giorni dopo quella risposta, insieme ad amici e parenti stretti, Irene Capuano aveva organizzato anche una festa per svelare il sesso del nascituro. In quell’occasione hanno scoperto di aspettare un maschietto.

La scelta del nome si è quindi ristretta e, come svelato prima in un post Instagram e poi in una Storia, il bimbo che nascerà fra qualche mese porterà il nome di Nicholas. Bellissimo anche il video con il suo cane, Leonida, che si avvicina al pancino: “Tutto questo si può chiamare Amore? Leonida e Nicholas, un amore incondizionato che sta per nascere”, la didascalia.

Ricordiamo che Irene Capuano ha partecipato a UeD come corteggiatrice ed è uscita dal programma come scelta dell’allora tronista Luigi Mastroianni. Poi, dopo la rottura, ha incontrato Christian Galletta con il quale vive una storia d’amore dal 2020. E ora lo renderà papà.