Uomini e Donne, novità intorno a Ida Platano e Gemma Galgani tornate anche in questa stagione protagoniste assolute del programma. A parlare di loro è un ex cavaliere, Rocco Fredella, ex volto del trono over di Uomini e Donne ed ex frequentazione di Gemma Galgani, che ha rilasciato un’intervista a dir poco pungente a PiùDonna. “Uomini e Donne e per me è sempre la stessa zolfa – dice – Gemma non manca mai, dovrebbero metterla come un soprammobile e spolverarla ogni tanto. Anche Ida sta diventando il soprammobile numero due del programma”.



“Riccardo è arrivato con quel taglio che sembra fatto da un parrucchiere per bambini, gli sta malissimo. Noi continuiamo a guardarlo e speriamo in novità diverse dal solito, perché per il momento è sempre la stessa cosa. Penso che l’unica che vorrebbe e che meriterebbe il vero amore sia Ida. Lei vorrebbe veramente un uomo al suo fianco. Gli altri non li vedo davvero propensi a un amore”.

Uomini e Donne, Ida Platano? Sarà la nuova Gemma Galgani



“Per quanto riguarda Roberta – ha proseguito l’ex cavaliere – anche lei non trova pace. Non capisco perché sia tornata. Lei ha manifestato tante volte di andar via e non tornare più. Invece sono contento che Armando sia lì, a me piace perché dice le cose come stanno e secondo me è uno dei più sinceri che ci sia lì. Secondo me invece Riccardo sta lì solo per la sedia”.



“Anche quando ha detto che gli piaceva una del trono classico, ha dimostrato di non essere vero rifiutando la proposta di Maria di diventare un suo corteggiatore. Ida invece farà il percorso di Gemma. Mentre la Galgani so che quest’anno troverà l’uomo della sua vita, e uscirà dal programma insieme a lui”. Insomma, Ida prenderà il posto di Gemma nel ruolo di eterna non scelta.



Uscire da Uomini e Donne ha permesso a Rocco di incontrare l’amore: è felice con Doriana Bertola ed il matrimonio è previsto a breve. “La mia relazione va molto bene, sto cercando di accelerare i tempi per sposarmi, vorrei farlo all’inizio dell’anno nuovo. Ma è complicato perché io sono già sposato e devo risolvere delle cose prima di poter convolare a nozze con lei. Doriana mi ribadisce che mi ama alla follia. Io ho prenotato un bellissimo posto in Trentino e lì le ho regalato un anello di fidanzamento. Sono sicuro che riuscirò a coronare il mio sogno per la primavera.”

