Fiocco rosa a Uomini e Donne, solo poche ore prima aveva dato alla luce il suo primo figlio un altro volto noto del dating: Cecilia Zagarrigo. Nel posto in cui annunciava la nascita della piccola Mia sprizzava gioia: “Dopo 48h estenuanti, Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita. Benvenuta al mondo Mia. Mamma oggi non poteva festeggiare in un modo più bello”, aggiungendo gli hashtag #primocompleannodamamma #laMIAbambina”. Numerosi i messaggi di auguri, inviati da Giovanna Abate, Claudia Dionigi e Georgette Polizzi sono per citarne alcune.



Parole a cui avevano fatto seguito quelle del compagno e neopapà Moreno Casamassima. “Spero di restituirti almeno un briciolo di quello che mi stai dando tu in questo momento. Spero di riuscire a togliermi quel senso di inadeguatezza che da 9 mesi mi mangia la testa, spero di essere sempre all’altezza per ciò che rappresenti per me. Non ho mai fatto promesse in vita mia, perché sono solo illusioni, ma nel tuo caso è una certezza, qualunque cosa accada, in qualsiasi momento Papà sarà sempre qui, proprio accanto a te. Buongiorno vita MIA”.





Uomini e Donne, Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan genitori



Nelle ore scorse invece a diventare genitori sono stati Fabio Colloricchio e Violeta. Fabio, ormai in pianta stabile nel mondo dello spettacolo dopo essere stato lanciato da Maria De Filippi scrive: “Grazie per averci fatto provare l’amore più grande che potremo mai provare”. Alla piccola è stato dato il nome di Gala Colloricchio Mangriñan. (Leggi anche “Un angelo è salito in cielo”. Lutto a Uomini e Donne, l’annuncio dell’ex tronista)



A svelare qualche dettaglio in più sul parto è stata mamma Violeta, compagna di Fabio da circa tre anni. Ha svelato che la piccola è nata ieri sera alle 9.39, pesa 3200 grammi ed è lunga 48 centimetri. Il parto è andato ben. Prima di questo momento l’influencer e modella spagnola aveva documentato tutta la sua gravidanza sui social e sempre via Instagram ha svelato dettagli curiosi sul parto.



Tra questi anche il desiderio di mangiare la placenta. Pratica che il medico ha sconsigliato. La placentofagia nasce con la convinzione che questo apporti presunti benefici per la pelle, l’umore e il rafforzamento del rapporto con il neonato, in virtù di una (ipotizzata) somministrazione di ormoni, minerali, vitamine e amminoacidi. Pratica tutt’altro che supportata da evidenze scientifiche.

