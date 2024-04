La coppia di Uomini e Donne è giunta al capolinea. Sono in tanti a seguire le vicende di troniste e corteggiatori che lasciano insieme lo studio. Si monitorano specialmente i profili social e così vengono a galle tante verità. Tanti hanno resistito e formato famiglie felici, come Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che oggi hanno due figli. Anche Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono sposati.

Adesso, invece, pare che sia finita per una coppia che durante le puntate del dating show aveva fatto parlare per le numerose scenate di gelosia. Lei non amava che lui andasse a ballare da solo. Poi tanti problemi erano stati superati, come il fatto di vivere a diversi chilometri di distanza, lui a Roma e lei a Caserta. Ora, tuttavia, il lungo silenzio social fa pensare al peggio.

Alessio Corvino e Lavinia Mauro non stanno più insieme? Gli indizi

Il 4 aprile dell’anno scorso Alessio Corvino e Lavinia Mauro sono usciti insieme da Uomini e Donne e pochi giorni fa avrebbero dovuto festeggiare un anno di relazione. Tuttavia non c’è stato alcun festeggiamento e i fan hanno iniziato a palare di crisi. Sul profilo social dell’uno non si trovano più contenuti o foto dell’altra. E in più non hanno trascorso insieme la Pasqua.

Già ai primi di marzo Lavinia Mauro aveva provato a spiegare il perché del lungo silenzio social, lei così abituata a condividere la sua vita con i follower. La tronista ha raccontato di aver dovuto subire un’operazione. Ma anche in quell’occasione non ha fatto alcuna menzione del compagno.

Ricordiamo che Lavinia Mauro aveva scelto Alessio Corvino invece di Alessio Campoli. I due si sono mostrati tante volte insieme felici sui social. Hanno raccontato di aver superato anche la difficoltà della distanza che anzi avrebbe fortificato il loro rapporto. A luglio hanno espresso la loro felicità per essere l’unica coppia ancora unita della passata edizione. Tuttavia pare che abbiano parlato troppo presto. Storia giunta al capolinea?

