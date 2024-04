Cambio di programmazione per Mediaset. Il cambiamento riguarda, tra l’altro, il popolare programma di incontri Uomini e Donne condotto come tutti sanno da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5 nel primo pomeriggio da lunedì a venerdì. Ma attenzione, perché presto arriverà lo stop anche per Amici, giunto ormai alla sua fase conclusiva che decreterà il vincitore di questa edizione.

Il mese di maggio sarà anche quello in cui entreranno nel vivo le vicende della soap “Viola come il mare 2“. La serie tv vede protagonista il famoso attore turco Can Yaman. Ma soprattutto arriverà la conclusione sia di Uomini e Donne che di Amici 23. Il daytime, dunque, subirà dei cambiamenti a partire dalla terza settimana di maggio. Andiamo a scoprirli nel dettaglio.

Leggi anche: “Fermateli, si picchiano”. Amici 23, lite tra i big: Giuseppe Giofrè interviene





Amici 23 e Uomini e Donne, a maggio le ultime puntate

Come riportato da Blasting News il dating show Uomini e Donne terminerà proprio a maggio. L’ultima settimana di programmazione su Canale 5 è quella che va dal 27 al 31 maggio. Saranno le puntate in cui i tronisti e i protagonisti del trono Over faranno le loro scelte definitive sulle rispettive frequentazioni. Vedremo se, come l’anno scorso, al suo posto andrà in onda “Uomini e Donne Story“, raccolta di filmati d’archivio dello show.

Ma anche per Amici maggio è il mese dello stop. L’ultima puntata andrà in onda nella prima serata di sabato 18 maggio ovviamente su Canale 5. Nello stesso periodo arriverà il gran finale della soap “Viola come il mare” di cui dalla sera di mercoledì 24 aprile e per tutto maggio saranno trasmessi gli episodi inediti della seconda stagione. Grande attesa per i fan di Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di questa fortunata serie tv.

Spazio in prima serata anche per “Io canto senior“, lo show condotto da Michelle Hunziker dedicato a persone in là con gli anni con la passione per la musica. Per Maria De Filippi, intanto, si sta per chiudere l’ennesima stagione di soli successi: in particolare Uomini e Donne ha tenuto una media di oltre 2,8 milioni di spettatori al giorno (share tra il 26 e il 28%), con punte sopra i 3 milioni (più del 32% di share).

“È una notizia stupenda”. Dopo la scelta a Uomini e Donne, Raffaella e Brando tornano in tv