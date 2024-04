Sorpresa per Brando e Raffaella, la coppia uscita da Uomini e Donne torna in televisione. Dove? Non nello studio dove si sono conosciuti e innamorati, ma in un altro altrettanto prestigioso che li aspetta a braccia aperte. Nonostante le critiche piovute nel corso dei mesi su Brando e la lunghezza del suo trono (ben 7 mesi), ora i commenti per la coppia sono tutti positivi. Basta dare un’occhiata alla pagina instagram di Raffaella per rendersene conto.

>> Valentina muore con la figlia che aspettava, il fidanzato rompe il silenzio. Erano insieme quando c’è stata la tragedia

“Ciao Brando, volevo solo farti sapere che ho seguito il tuo trono. Sono incinta e non avevo idea di come chiamare questo piccolo, ma mi ha colpito di te la tua educazione il tuo modo di fare e così abbiamo scelto Brando come nome. Sii fiero di quello che sei e tanti auguri a te e la splendida Raffa”, scrive un’utente.





Uomini e Donne Brando e Raffaella ospiti a Verissimo

E si legge ancora: “Negli ultimi anni sono esistiti solo due troni capaci di emozionarmi e farmi trovare la giusta determinazione necessaria per affrontare la vita: quello di Brando e quello di Fede. Il 16 gennaio ho subito un importante intervento chirurgico che mi consentirà più autonomia visto che non riesco a camminare autonomamente. Ricordo che quel giorno, ancora reduce dall’anestesia alle 14.45 aprii l’app di Mediaset Infinity per sapere se Brando ti avesse portata in esterna. Grazie a voi tre per essere sempre la mia di luce”.

“Dite quello che volete ma è stata proprio l’allegria, il sorriso e la spensieratezza di Raffa che ha conquistato Brando mentre l’altra ha speso 70 mesi di trono con il muso. Evviva l’amore e la complicità. Vivetevi tanto”. E loro hanno tutte le intenzioni di farlo. Di questo ed altro parleranno nello studio di Verissimo, dove Silvia Toffanin li attende.

A dare l’anticipazione è l’esperto di gossip Amedeo Venza. Per le coppia uscite da Uomini e Donne non si tratta di una novità, gli ultimi a parlare erano stati Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, una coppia, quella, nata tra le polemiche ma che sembra molto salda.