Anche se non scelta da Brando, quello di Beatriz resta un nome chiacchierassimo dal pubblico di Uomini e Donne. Da quando è andata in onda la scelta del tronista di Treviso, oggi felice e innamorato con la sua Raffaella, tra i telespettatori si rincorrono le voci su un possibile futuro in tv per la ex corteggiatrice. Che ha da poco già fatto il suo ritorno in studio su richiesta del nuovo tronista, Daniele, ma si è rifiutata di corteggiarlo.

Ultimamente Beatriz ha anche rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne e fatto dietrofront su Tina Cipollari, l’opinionista con cui ha discusso innumerevoli volte negli ultimi mesi. Ma adesso, a mente fredda e lontana da quello studio, la ex corteggiatrice si sente di doverla ringraziare: “Le dico grazie, mi ha fatto capire che ho tanta pazienza”, ha detto a sorpresa.

“Beatriz e Maria De Filippi…”: bomba sull’ex UeD

Questa parte dell’intervista che ha rilasciato Beatriz ha spiazzato e non poco il pubblico che per mesi ha assistito ai suoi scontri con Tina Cipollari in studio, spesso sono terminati con la giovane in lacrime e con l’opinionista furiosa. Ma l’ultima che la riguarda arriva dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che parla anche di questa tregua con Tina.

Tra le storie che Rosica ha postato su Instagram il 5 aprile scorso, c’è infatti anche quella in cui viene menzionato il presunto motivo per il quale la ragazza sarebbe stata così morbida nei confronti di Tina. Ovvero: ”Le sta provando tutte pur di andare sul trono”. “Ormai credo che abbia le porte aperte con Maria De Filippi” ha aggiunto Rosica.

Dunque anche l’esperto di gossip si dice praticamente convinto che l’ex corteggiatrice di Brando possa tornare a Uomini e Donne nell’inedito ruolo di tronista. Ma dal momento che questa edizione è agli sgoccioli, eventualmente Beatriz prenderà posto tra i tornisti al rientro dalla pausa estiva. E questo in generale è il sentiment di molti, anche se manca una vita a settembre.