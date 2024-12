Bella notizia a Uomini e Donne, la coppia uscita insieme dal programma lo scorso mese ha bruciato le tappe ed è andata a convivere. Solo poche settimane fa, in una lettera letta anche in studio, le diceva: “È iniziato tutto con un ‘ciao, balliamo’. Nell’ultimo anno avevo costruito una bella corazza. Oggi voglio dirti che quando mi stringi in un abbraccio mi sento al sicuro”.

“Non ho bisogno di altre conferme, ci vuole coraggio per vivere l’amore. Oggi ho deciso di fidarmi nuovamente dell’amore, quel sentimento che tutti vorrebbero, ma che hanno paura di vivere. Quando una donna si innamora non lo fa apposta. Succede e basta”. In seguito avevano ballato e poi, dopo un bacio appassionato, erano usciti dal programma.





Uomini e Donne, Marcello e Giada sono andati a convivere

Loro sono Marcello Messina e Giada Rizzi. Lui agente immobiliare di 59 anni, lei mamma di due bimbi 34enne, avevano deciso di lasciare UeD insieme. “Quei famosi difetti di cui tu hai tanto sentito parlare – ha detto Marcello al centro dello studio – forse per te, non è che non ci sono, ma per te non lo sono… Per quel che sarà lo vivremo fuori da qua”.

Tante le critiche piovute sulla coppia che, racconta comingsoon.it, ha voltato pagina. Si legge sul sito come: “In prossimità del Natale, la coppia del trono over ha deciso di compiere un grande passo e andare a convivere a Venezia, città dove lavora e vive Giada”.

E ancora: “Una bella sorpresa per i fan del dating show di Maria De Filippi, che si sono riversati sotto la romantica foto pubblicata dalla coppia su Instagram, per fare loro le congratulazioni, insieme a tanti volti noti del trono over. Cosa ne pensate? Vi piacciono Marcello e Giada?”. La risposta del pubblico è sì.