Uomini e Donne è una polveriera, accuse, veleni e insulti: stavolta è il cavaliere Alessandro Vicinanza ad esplodere con un clamoroso gesto davanti a tutti: Alessandro minaccia infatti di andarsene. La sua storia fino a questo punto è stata abbastanza equivoca, fatta di avvicinamenti prima a Ida Platano e poi a Roberta Di Padua che hanno fatto infuriare il pubblico: “Roberta non mi è particolarmente simpatica,ma far sedere al centro Alessandro con Ida fregandosene di lei che si è appena dichiarata mi è sembrata davvero una pugnalata sporca e cattiva… Ma per Ida tutto è concesso”.



Nelle ultime puntate sembrava che tra Ida e Alessandro stesse nascendo qualcosa di importante. Stando alla segnalazione fatta a Deianira Marzano, ci sarebbero stati molti baci tra i due, che hanno confermato di avere una certa intimità. “Ciao Deia, ho visto Ida e Alessandro all’aeroporto di Bergamo. Lui partiva, si sono baciati ripetutamente”.

Leggi anche: “Baci su baci in aeroporto”. Ida Platano, le foto rubate che cambiano tutto







Informazioni precise che però non dovrebbero portare la dama fuori da Uomini e Donne. Anzi. Nell’ultima registrazioe, c’è stato un lungo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarneri. Quest’ultimo, nel corso dell’ultima puntata, aveva manifestato il desiderio di lasciare il dating show dopo aver assistito al ballo tra la dama bresciana e Alessandro Vicinanza. Riccardo, spronato da Maria a rivelare i suoi veri sentimenti nei confronti della sua storica ex, ha detto di essere rammaricato per non riuscire ad avere un rapporto civile con lei.



Un atteggiamento che non piaciuto a Alessandro che ha sbottato minacciando la produzione di abbandonare lo studio per amore di Ida. Non sopporterebbe l’idea di vederla con un altro. Alessandro è poi tornato sui suoi passi e nel corso del programma sono state mostrate alcune immagini di lui e Ida insieme in un’esterna girata a Brescia pochi giorni fa. Alessandro poi si sarebbe dichiarato una volta di più ma anche stavolta qualcosa non torna ed i fan del programma se ne sono accorti.



Scrive un’utente: “40 anni, signori, sottolineo 40anni. Vedendo sta trasmissione, siamo riusciti, io per prima, a far sentire dei personaggi delle nullità. Gente che non sa parlare, gente che non conosce il rispetto, che non conosce l’italiano, li abbiamo resi personaggi. Complimenti a tutti noi”.

“Ma avete bevuto?”. UeD, Maria De Filippi senza parole davanti a quella scena in studio