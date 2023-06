Atmosfera parecchio tesa a UnoMattina In Famiglia. La discussione tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti finisce male. È successo tutto durante la rassegna stampa settimanale del noto conduttore televisivo che ha notato che il collega stava sbuffando. A quel punto è accaduto l’irreparabile. Ma facciamo un passo indietro. Già nei mesi passati Tiberio Timperi e Monica Setta non avevano nascosto la reciproca antipatia. Il loro rapporto non è mai diventato amicizia, sono rimasti sempre nei confini professionali.

Tra i due non sono mancati momenti di screzio in diretta. E così c’è chi ipotizza che il clima a UnoMattina In Famiglia non sia proprio dei migliori. Nella mattinata di oggi, domenica 11 giugno, c’è stata un’altra discussione imprevista stavolta tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti. Come detto quest’ultimo stava facendo la rassegna stampa e stava parlando della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Ma ha notato un atteggiamento infastidito del collega e si è fermato…

Gianni Ippoliti interrompe la rassegna stampa e se ne va dallo studio

Mentre stava parlando della separazione tra Bruganelli e Bonolis il conduttore Gianni Ippoliti si è fermato e si è rivolto così a Tiberio Timperi: “Tiberio dimmi, vedo che sbuffi“. Il collega, però, ha preferito glissare rispondendo: “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo“. Una frase che ha creato il gelo in studio. A quel punto Ippoliti si è avvicinato a Timperi e ha iniziato a fargli un massaggio. Sembrava una scenetta divertente, coi due che ridacchiavano, ma il peggio doveva ancora venire…

“Siamo in diretta, dimmi – ha alzato la voce Gianni Ippoliti – Parla! Stavolta non mi muovo, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa mi volevi dire”. Tiberio Timperi non ne ha voluto sapere: “Non ci penso proprio a dirtelo!”. Così, mentre la tensione saliva, Gianni Ippoliti ha minacciato: “E allora che facciamo? Finisce qua la conferenza stampa?“. Timperi, incredibilmente, risponde di sì…

Gianni Ippoliti fa la solita Rassegna Stampa a Unomattina In famiglia, ma nota Tiberio Timperi sbuffare. Dopo un confronto, Ippoliti lascia lo studio: “Me ne vado, continuate a sbuffare’”. Ma la bellezza è la colonna sonora di Stranger Things a seguire 🤣 pic.twitter.com/EOdkcY4hEd — Ruben Trasatti (@darkap89) June 11, 2023

Mentre i presenti in studio e il pubblico a casa si chiedono cosa diavolo stia succedendo Gianni Ippoliti fa: “Ok finisce qua, grazie e arrivederci“. Ingrid Muccitelli e Monica Setta cercano di convincere Ippoliti a restare, ma niente, lui prende e se ne va. Seguono momenti di imbarazzo in cui nessuno sa cosa si deve fare. La regia manda la sigla di Stranger Things, poi dopo un po’ si riprende. Una roba mai vista… E intanto sui social fioccano i commenti.

