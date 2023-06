Barbara D’Urso ha detto sì, è successo durante la festa organizzato per la presentazione del nuovo singolo “Discoteca italiana” di Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Uno show in piena regola con tanto di proposta di matrimonio per la conduttrice di Pomeriggio 5 che, poche settimane fa dopo un lungo batti e ribatti, è stata confermata da Mediaset. Su Barbara D’Urso erano uscite tantissime voci, infatti oltre alla possibilità di essere riconfermata a Pomeriggio Cinque, si era ipotizzato che potesse sbarcare in Rai nel programma Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

O di finire sulla piattaforma Netflix per un format da proporre a lei. E in diretta televisiva ha fatto l’annuncio che tutti attendevano ormai da diverse settimane. Sulle colonne di Novella 2000 il direttore Roberto Alessi aveva fatto il punto. “Barbara d’Urso la rivedremo nel suo contenitore Pomeriggio 5 a Mediaset”, ha spiegato. E ancora: “Canale 5 l’ha voluta assolutamente ancora lì”.





Barbara D’Urso si sposa (per finta) alla festa di Fabio Rovazzi

Una conferma era arrivata nei giorni scorsi anche dalla diretta interessata. Carmelita aveva annunciato che a partire da settembre ricomincerà con Pomeriggio Cinque. Spiegava: “Siamo arrivati alla fine di questa stagione pazzesca, grazie per averci seguito con grande affetto! Torniamo a settembre con Pomeriggio 5, naturalmente con la nostra Barbara D’Urso, naturalmente col cuore”. Dichiarazioni accolte in maniera contrastante.

C’è chi è molto felice del fatto che rimanga al timone di Pomeriggio Cinque e chi invece avrebbe voluto un cambiamento su Canale 5. Difficilmente, però, alla nuova stagione di Pomeriggio 5 Carmelita arriverà con un nuovo marito, nonostante la proposta di matrimonio ed il sì (per il video scorri il link Instagram sotto). Perché? Si è trattato di uno scherzo. Racconta Libero.

“La proposta di matrimonio è arrivata da King Ash, noto youtuber nato in Egitto nel 2002 e arrivato in Italia a soli 10 mesi con il resto della famiglia. È lui, scherzosamente, a chiedere la mano della conduttrice di Pomeriggio 5 che sta al gioco”. E ancora: “La gag è stata registrata nelle Instagram stories della stessa d’Urso che inizialmente si è un po’ preoccupata. La conduttrice ha infatti voluto accertarsi che il ragazzo fosse maggiorenne”.