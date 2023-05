“Mediaset le ha detto no”. Barbara D’Urso non ce la fa, la brutta notizia è arrivata poco fa

Barbara D’Urso pronta a fare la valige e lasciare Mediaset? In questi giorni, tra Rai e il Biscione, c’è fermento per la programmazione del nuovo palinsesto della stagione televisiva che andrà in onda a settembre. Clamorosi addii in Rai. È di ormai una decina di giorni fa la notizia dell’arrivo di Fabio Fazio al Canale 9 di Discovery con il suo Che tempo che fa. In queste ore confermato anche l’addio della giornalista Lucia Annunziata.

La giornalista ha comunicato la propria scelta al nuovo a Roberto Sergio e al direttore generale Giampaolo Rossi: “Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque”, le parole della giornalista Rai.

Barbara D’Urso resta a Mediaset ma nessun programma in prima serata

Sempre in Rai Antonella Clerici ha tirato una frecciatina durante la puntata di oggi di È sempre mezzogiorno. “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa”, una frase lapidaria che secondo molti utenti è stata una frecciatina su quanto sta accedendo in Rai. Anche a Mediaset c’è fermento e in questi giorni si è parlato del destino di Barbara D’Urso.

Ma andiamo con ordine. La notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset ha allarmato i fan che hanno presto a tempestare il suo profilo social. “Ma e vero che lasci Mediaset per andare in Rai? Ma anche no. Ballando con le stelle ormai è un programma che nessuno o solo le pecore lo vedono. Ma poi la regina del palinsesto Mediaset che si vede tutti i giorni va in un programma visto alla sera e da nessuno?”.

Tante sono le indiscrezioni sulla storica conduttrice Mediaset: “Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset per approdare su Netflix per condurre un programma sullo stile di Temptation island: “Barbara D’Urso alla conduzione di un nuovo reality? Mistero. Per adesso arriva un’indiscrezione alle orecchie di Affaritaliani”. E ancora Barbara D’Urso a Ballando con le stelle come giudice?

Secondo quanto riporta il Quotidiano Nazionale pare proprio che le cose non siano così. Barbara D’Urso potrebbe rimanere a Mediaset almeno per la prossima stagione televisiva. La conduttrice sarebbe intenzionata a restare a Mediaset per un’altra stagione tv (quella 2023/2024) al timone del suo programma, Pomeriggio Cinque. Nessuna possibilità, invece, di avere un programma nella fascia del prime time, ovvero la prima serata. Dopo la cancellazione del Live – Non è la D’Urso, dall’azienda le avrebbero risposto con un sonoro no.