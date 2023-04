“Via da Mediaset, dove va”. Barbara D’Urso, schiaffone a Pier Silvio Berlusconi: la notizia è clamorosa

Importante novità su Barbara D’Urso, infatti potrebbe lasciare ben presto Mediaset secondo le ultime indiscrezioni. Ormai è da tempo che circolano informazioni negative sul conto della conduttrice televisiva, infatti dopo essere stata ridimensionata adesso potrebbe addirittura perdere completamente ogni possibilità lavorativa con l’emittente di Pier Silvio Berlusconi. E il suo futuro sarebbe già stato delineato, visto che è stata già contattata per un altro programma.

Scoperto quindi cosa potrebbe succedere nel futuro di Barbara D’Urso, che non dovrebbe più essere a Mediaset. Ovviamente non abbiamo conferme né dal Biscione né dalla popolare presentatrice, ma è stato il sito Affari Italiani a dare in anteprima una news clamorosa. Infatti, c’è già una trasmissione che ha messo gli occhi su di lei e ora si attende una risposta della donna. Staremo a vedere se riusciranno a convincerla ad abbandonare Mediaset dopo tanti anni insieme.

Leggi anche: “Addio, quante risate con te”. Barbara D’Urso in lutto: tristezza dopo la notizia improvvisa





Barbara D’Urso via da Mediaset? Ecco dove potrebbe andare

Quindi, Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset per approdare su Netflix: “Barbara D’Urso alla conduzione di un nuovo reality? Mistero. Per adesso arriva un’indiscrezione alle orecchie di Affaritaliani: Netflix avrebbe chiesto alla regina del pomeriggio targato Mediaset di condurre l’edizione italiana del reality Love Never Lies, erede di Temptation Island. Il format dovrebbe andare in onda il prossimo anno su Netflix. Si tratta di un reality simile a Temptation Island, dove le coppie si mettono alla prova tra tentazioni e tradimenti”.

Infine, è stato scritto su Barbarella: “La D’Urso accetterà? Netflix, ci dicono, la sta corteggiando in ogni modo per ‘strapparla’ da Cologno Monzese. Cosa accadrà? Potrebbero essere decisive le prossime settimane. Ma Netflix sembra aver deciso: vogliono davvero Barbara D’Urso, già regina dei reality di Canale 5 (è sua l’ultima edizione del Grande Fratello Nip andata in onda nel 2019), alla conduzione di questo reality”. Ovviamente l’emittente di Pier Silvio Berlusconi potrebbe fare una controproposta per trattenerla.

Il pubblico resta in attesa di conferme, ma una cosa è sicura: Barbara D’Urso sicuramente non resterà disoccupata, anche se Mediaset dovesse decidere di non puntare su di lei nella prossima stagione televisiva. E si vocifera anche di tentativi della Rai di ‘rubarla’ a Mediaset.