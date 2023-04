Giornata molto triste per Barbara D’Urso, colpita da un lutto che l’ha segnata moltissimo in queste ore. La bruttissima notizia è arrivata nella mattinata di martedì 18 aprile ed è stata anche annunciata in diretta da Federica Panicucci, che stava conducendo la trasmissione Mattino Cinque. Mentre Carmelita ha deciso di pubblicare un bellissimo post sul social network Twitter, dove ha anche postato una foto della persona che purtroppo è morta. Un momento di grande sconforto per la presentatrice.

Barbara D’Urso ha voluto quindi condividere il suo stato d’animo, ovviamente negativo per questo lutto, con tutti i suoi follower, i quali ovviamente si sono mostrati vicini alla conduttrice di Pomeriggio Cinque. Si erano già sparse delle voci poco rassicuranti sulle condizioni di salute di questa donna passata a miglior vita, ma la speranza di tutti è che potesse riprendersi e tornare a casa. Invece si è spenta per sempre, causando un dolore indescrivibile anche al figlio, volto noto della televisione.

Barbara D’Urso in lutto: “Grazie di tutto”

Barbara D’Urso ha usato non molte parole, ma estremamente significative, per omaggiare questa persona scomparsa. Un lutto che non è facile da assorbire in breve tempo, dato che questa signora deceduta è stata presente nel piccolo schermo per moltissimi anni: “Ciao Anna… Anzi, Annina… Abbiamo festeggiato insieme i tuoi 100 anni e poi, pochi giorni fa, anche i tuoi 102… Grazie per la tua allegria e le tue battute, sempre sagaci… Un abbraccio grande a Paolo“. E i commenti degli utenti sono stati numerosi.

A morire è stata Anna Marcacci, la mamma di Paolo Brosio, che aveva la veneranda età di 102 anni. Aveva festeggiato da pochi giorni il suo compleanno, infatti era nata il 7 aprile. Ma il figlio le aveva dovuto far spegnere le candeline all’interno della clinica San Camillo, situata nel paese di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. Il suo stato fisico era peggiorato, probabilmente a causa della vecchiaia inoltrata, e alla fine il suo cuore ha smesso di battere. La donna era stata ospite in molte occasioni nei programmi della D’Urso.

Questo il pensiero dei follower di Barbara D’Urso: “Condoglianze Paolo Brosio”, “Era una signora veramente gentile”, “Dispiacere immenso, mi unisco di cuore all’abbraccio a Paolo Brosio”, “102 anni, un grande privilegio per i figli”.