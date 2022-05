Non scorre buon sangue tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Di questa cosa ne abbiamo già sufficientemente parlato in passato. Eppure la cosa si ripete, ciclicamente. L’ultimo episodio risale a domenica 15 maggio. I due, nello studio di Unomattina in famiglia, stanno commentando la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Ed è proprio qui che va in onda questo strano quanto curioso battibecco tra Tiberio Timperi e Monica Setta. Come dicevamo, non è di certo la prima volta che i due conduttori si stuzzicano in questo modo che non piace ai telespettatori di Rai 1.

E in tanti, dopo l’ennesimo duello in tv, chiedono a qualcuno della tv pubblica italiana di fare qualcosa. Tuttavia non succede mai nulla e le cose tra i due sembrano esasperarsi sempre di più, ma questo è solo il nostro punto di vista. Ma veniamo al ‘fattaccio’. Come dicevamo i due conduttori stavano commentano i risultati dell’Eurovision Song Contest. A questo punto la conduttrice ha provato a rimettere nei binari la discussione in studio.

Tiberio Timperi e Monica Setta, ancora battibecco in diretta tv

Ma c’è una frase che Timperi non dove aver molto gradito. Secondo la Satta infatti, l’argomento non era più il contest, ma si stava virando su delle tematiche fuori dal focus. A questo punto parte il malumore tra Tiberio Timperi e Monica Setta (qui un altro battibecco). “Siamo qui per questo Monica”, dice stizzito Timperi nel momento in cui la Setta ha tentato di riportare la suddetta discussione nei binari.

“Non per divagare”, dice secca la conduttrice, a cui Timperi ha contro ribattuto: “Eh certo, è proprio per questo”. A questo punto Monica si giustifica rifacendosi alla scaletta da seguire: “Questa è la scaletta che dobbiamo seguire”. “Mica siamo all’Eurovision Song Contest”, dice sempre più sulle sue, Tiberio.

“Appunto siamo a Unomattina in famiglia” ha concluso la collega, con Timperi che l’ha invitata a proseguire. Il battibecco tra Tiberio Timperi e Monica Setta è l’ennesima testimonianza che tra i due le cose non stanno funzionando affatto. Un rapporto che non piace al pubblico, soprattutto per l’altro rapporto creatosi: quello tra Timperi e Ingrid Mucitelli, con cui va particolarmente d’accordo.

