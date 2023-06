Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati: in queste ore esce fuori la verità sul perché del loro addio. Una verità che fa male e che ribalta l’universo di valori che fino a questo momento sembrava accompagnare la coppia. L’annuncio era stato dato da Isabella con un post su Instagram che così recitava: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente, quando è troppo bello per essere vero…non è vero”. Parole che avevano immediatamente scatenato la reazione dei fan di Uomini e Donne che alla coppia si erano legati.

Scrive un’utente: “Mi dispiace un sacco, ho apprezzato la riservatezza e mi auguro che però ora venga conservato il bene che c’è stato perché l’abbiamo visto tutti, senza cadere nel “buttarsi fango” tramite frecciatine. Penso sia la cosa giusta, un abbraccio”. A smorzare i toni ci pensa un’altra utente che ha voluto lasciare un commento sulla pagina social ufficiale di Isabella.





Uomini e Donne, perché Isabella Ricci e Fabio si sono lasciati

“Ma non è detto che non sia un bravo signore. Evidentemente non erano compatibili. Ad una certa età poi i caratteri non si possono modificare, ognuno ha vissuto a modo suo ed anche questo matrimonio dopo solo pochi mesi può essere stato troppo affrettato. In altri casi non è successo, ma bisogna anche vedere il carattere delle persone e quanto ognuno sia disposto a cedere per l’altro”.

E ancora: “Detto ciò, mi dispiace tanto perché erano belli insieme. Chissà, potrebbero anche ripensarci. Mai dire mai!”. Ora però escono fuori nuovi retroscena sul perché dell’addio della coppia di Uomini e Donne. Sul web e sui social, non mancano le indiscrezioni ma ce n’è una piuttosto pesante. Alcuni utenti, come riportato dal sito “Anticipazioni Tv” non ci sarebbero andati per il sottile.

Scrive Blasting news come: “avrebbero evidenziato il fatto che Fabio non sia davvero benestante come ha fatto credere ai tempi della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi. A tal proposito, quindi, vi è chi ipotizza che il cavaliere possa aver sostanzialmente preso in giro Isabella, illudendola sul suo tenore di vita. Addirittura c’è chi sostiene che Fabio possa aver “ingannato” la sua ex compagna, puntando a “sfruttarla” per interessi economici”.