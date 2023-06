La Rai prepara la rivoluzione, dopo i tanti addii che si sono susseguiti in queste due ultime settimane sembra abbia deciso di puntare su un big per rilanciare numeri e la nuova immagine. A dare l’indiscrezione è Tvblog che fa nome e cognome del conduttore destinato alla prima serata di Rai 2. Come detto in aperture le ultime settimane sono state particolarmente turbolente per la televisione di Stato, tante polemiche successive all’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata ai quali anche illustri colleghi avevano lanciato frecciate.

È il caso di Rita Dalla Chiesa che, nello specifico, aveva lanciato velenose frecciate a Fabio Fazio. “Due milioni e 240 mila euro il cachet annuo, fonte Libero, il più alto della Rai in assoluto, per una trasmissione settimanale. Grande professionista, per carità, ma forse si comincia a capire la preoccupazione e il ritardo per la firma del contratto. La politica non c’entra”, aveva commentato social di Rita Dalla Chiesa.





Alessandro Cattelan, dopo la rivoluzione verso la prima serata Rai

Tornando alle prossime mosse Rai sembra che Rai 2, per la domenica, voglia puntare forte su Alessandro Cattelan. Stando al retroscena di TvBlog, il candidato ad occupare questa fascia di palinsesto sarebbe Stasera c’è Cattelan, già in onda in seconda serata. In termini di orario, Stasera c’è Cattelan si collocherebbe alle 21, subito dopo l’edizione delle 20:30 del Tg2.

La durata sarebbe di oltre due ore, con una conclusione alle 23:30. La prima edizione di Stasera c’è Cattelan è andata in onda dal 20 settembre al 27 ottobre 2022 per diciotto puntate, trasmessa ad orario variabile in seconda serata su Rai 2, composta da un triplo appuntamento settimanale (martedì, mercoledì e giovedì). Ad ogni puntata segue Ancora cinque minuti su Rai 2, segmento finale della trasmissione, dalla durata variabile di 5-8 minuti circa.

Basato sul format della precedente trasmissione del conduttore, E poi c’è Cattelan (andata in onda dal 2014 al 2020 su Sky Uno), il programma si rifà allo stile dei late-night talk show statunitensi come The Late Show with Stephen Colbert e The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, e vede principalmente Cattelan intervistare personaggi celebri (solitamente due o tre ospiti a puntata), coinvolti anche in gag, scene comiche e/o parodistiche.