L’occasione era ghiotta, il pubblico di Roma e l’opportunità di mostrare ancora una volta il proprio talento davanti a tutti; eppure qualcosa è andato storto e due cantanti di Amici 22, Wax e Aaron, sono sembrati più ai ferri corti che mai. È successo sotto gli occhi di tutti e le immagini sono diventate virale. Certo tra loro non è mai nata una grande amicizia, ma c’è da dire che nelle ultime settimane i due cantanti sembravano aver trovato un punto di incontro. E invece pare la situazione sia di nuovo cambiata.

Aaron dentro la scuola si era fatto amare per i suoi modi gentili oltre che per il talento. Aveva preso con filosofia l’eliminazione, dicendosi più che soddisfatto del viaggio compiuto all’interno della scuola di Maria De Filippi. Subito dopo la notifica dell’eliminazione aveva voluto ringraziare la padrona di casa: “Ho vinto in ogni caso. Ho vinto come persona, sono stato qui e sono contentissimo dell’ultima esibizione. È il momento giusto”.





Amici 22, Wax e Aaron ai ferri corti dopo la fine del programma

Tanti i messaggi che erano arrivati per lui: “Caro Aaron, l’arte non è una moda, l’arte è capace di mantenere, di farci provare qualcosa Esiste uno spazio ghiacciato nel nostro cuore dove difendiamo la parte migliore di noi per paura che venga scoperta e distrutta, ma in realtà siamo anche in attesa che qualcuno la scovi, rompa questo ghiaccio e ci riscaldi”.

Quanto a Wax, il suo atteggiamento era mano piaciuto ai fan di Amici. Nel giorno della sfida con Aaron il pubblico era sembratov compatto nel ritenere che lui dovesse essere l’eliminato. Scriveva una fan: “VERGOGNOSO che abbiate preferito lui ad Aroon, abbiate preferito chi non sa cantare a chi è un grande cantante, chi è stonato a chi ha una voce eccezionale, chi ha sempre rifiutato tutti i guanti di sfida”. La rivalità deve essere rimasta, almeno a vedere quello che è successo al Fall out di Roma.

Wax, infatti, che si è divertito e ha ballato a ogni esibizione dei compagni per tutta la serata, quando è arrivato il momento dell’esibizione di Aaron si è seduto e non ha accennato neppure a un battito di mani. La sua totale indifferenza ha scatenato diversi commenti sul web. E sono in tanti a dire che Wax dovrebbe scusarsi.