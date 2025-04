Nel cuore della notte, tra le lenzuola di una camera condivisa, si consuma il primo vero momento di tensione all’interno di The Couple, il nuovo reality che promette scintille e colpi di scena. Protagoniste del confronto sono Elena Barolo e Thais Wiggers, due delle concorrenti più note del cast, che si sono lasciate andare a confidenze schiette e taglienti sui coinquilini della casa. Il contesto è quello ormai familiare ai fan del genere: la stessa location del Grande Fratello, lo stesso clima da “tutti contro tutti” e, soprattutto, un montepremi da un milione di euro che alimenta ambizioni e rivalità.

La conversazione tra le due donne si è focalizzata su una figura in particolare: Laura Maddaloni. Il giudizio su di lei ha diviso le due concorrenti, facendo emergere opinioni contrastanti e accendendo il primo vero conflitto interno. Elena Barolo non ha usato mezzi termini: “Io non riesco a fidarmi di lei”, ha confessato sottovoce. Secondo la ex velina, Laura sarebbe abile nel dire una cosa e farne un’altra, manipolando le dinamiche del gruppo e, forse, cercando anche di influenzare Giorgia Villa, sua compagna di squadra. Un’accusa pesante che lascia presagire scontri futuri.

Leggi anche: “Zitto, zitto: non puoi…”. The Couple, Jasmine Carrisi lo fulmina ma ormai è fatta. E sono guai





The Couple, primi problemi per una coppia

Thais Wiggers, invece, ha tentato di fare da paciera, ma senza troppo successo. Per lei, Laura Maddaloni è semplicemente una donna diretta, capace di esprimere ciò che pensa senza filtri. “Laura è forte, dice le cose in faccia e non ha paura degli scontri”, ha spiegato con convinzione. La sua difesa, però, non è bastata a convincere Elena, la quale si è mostrata irremovibile nelle sue convinzioni. Per la Barolo, dietro quella schiettezza si nasconde una strategia ben studiata e pericolosa per l’equilibrio del gruppo.

Questo botta e risposta sotto le coperte rappresenta un segnale chiaro: The Couple è appena cominciato, ma le tensioni sono già palpabili. La divisione interna tra Elena e Thais potrebbe avere ripercussioni pesanti sulla loro alleanza all’interno del gioco, dove la collaborazione tra membri della stessa squadra è fondamentale per avanzare. E se queste divergenze si acuiscono, il rischio è che la frattura diventi insanabile.

Non è escluso che questa prima frizione rappresenti solo l’inizio di una lunga serie di dinamiche infuocate. Laura Maddaloni, già etichettata come una delle concorrenti più forti e divisive del reality, sembra catalizzare su di sé opinioni opposte e reazioni viscerali. Da un lato chi la ammira per la sua forza e la sua schiettezza, dall’altro chi la teme per il suo presunto doppio gioco. Le prossime puntate diranno se la sua figura sarà un collante per i suoi alleati o la miccia che farà esplodere la competizione.