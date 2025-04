C’è anche Pierangelo Greco tra i concorrenti di The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi che ha debuttato su Canale 5 lunedì scorso. Gioca in coppia con Jasmine Carrisi, sua ex fidanzata prima che decidesse di fare coming out. Nato a Lecce e classe 2001, è un truccatore professionista molto seguito sui social e infatti il vero exploit è stato grazie a Tik Tok, dove si è fatto conoscere con i suoi consigli sul mondo del make-up.

Ad oggi è un truccatore affermato e sul suo profilo pubblica collaborazioni con volti noti del mondo spettacolo, come Micol Olivieri, Federica Nargi e altri ancora. Questa è la sua prima volta in tv e ha deciso di fare questa esperienza proprio con la figlia di Al Bano con cui, dopo la fine della loro storia, c’è stato e c’è ancora un legame speciale.

The Couple, Pierangelo dritto in confessionale: non doveva parlarne

“Lei adesso è la mia migliore amica. Andavamo allo stesso liceo a Lecce, io facevo il secondo superiore e lei il primo. Ci siamo conosciuti su Instagram e poi ci siamo fidanzati per due mesi. Ci siamo lasciati e dopo un anno o un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda. Con lei potevo solo condividere i trucchi”, aveva spiegato Pierangelo in un video suo Youtube.

E ora sono insieme dentro la ex casa del Grande Fratello con l’obiettivo di portare a casa il mega montepremi di un milione di euro. Poco fa però Pierangelo ha evidentemente fatto qualcosa di vietato tanto che è stato richiamato dagli autori. Come mostra il video apparso su X, erano tutti a tavola quando l’ex di Jasmine Carrisi ha esordito con un: “Che poi nessuno mi ha spiegato…”.

Subito bloccato dalla sua partner, che più di una volta, non appena iniziava a parlare, gli ripeteva: “Cambiamo argomento”. “Non si può parlare della sfida?!”, ha quindi chiesto lui. E Jasmine: “No, non di quello”. “Ma io – ha continuato incurante il suo compagno di avventura – proprio non avevo capito come inserire il cric all’interno”. Antonino ha provato a fare luce sulla cosa quando, come avevano previsto gli altri concorrenti un secondo prima, gli autori hanno richiamato Pier “subito in confessionale”. E giù tutti a ridere perché se l’aspettavano.