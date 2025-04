Biagio D’Anelli, noto volto del gossip televisivo, ha nuovamente acceso i riflettori su The Couple, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, D’Anelli ha lanciato una vera e propria bomba mediatica: Brigitta Boccoli, attualmente concorrente del programma insieme alla sorella Benedicta, avrebbe assoldato un investigatore privato per sorvegliare il marito durante la sua permanenza nel format. Una rivelazione che, se confermata, potrebbe alimentare tensioni non solo nel contesto del reality, ma anche nella vita privata della showgirl.

Nel suo messaggio social, D’Anelli ha usato toni ironici e provocatori. “Distruzione delle coppie a go go. Devo sempre fare il guastafeste”, ha esordito nel video. Ha poi indirizzato un invito diretto alla conduttrice Ilary Blasi, chiedendole di affrontare la questione con la stessa Boccoli durante la diretta del programma: “Faccio un appello pubblico a Ilary Blasi. Dovrà chiedere a Brigitta Boccoli perché ha messo un detective privato per seguire il marito Stefano e per sapere dove va e con chi si vede soprattutto”. Il commento finale di D’Anelli non è stato meno pungente: “Lei gli ha messo un segugio. Tradimento in vista? Quanto mi piace questo sfascia Couple”.

“Lei The Couple e un investigatore segue il marito”

La rivelazione giunge come un fulmine a ciel sereno, soprattutto considerando il profilo pubblico della coppia Boccoli-Orfei. Brigitta è sposata con Stefano Nones Orfei, figlio della celebre Moira Orfei, domatore di leoni e artista circense.

I due condividono un amore lungo e apparentemente solido, coronato dalla nascita di due figli: Manfredi, venuto alla luce nel 2008, e Brando, nato nel 2019. Il loro legame affonda le radici nella comune partecipazione al programma Reality Circus, dove si sono conosciuti e innamorati. Un rapporto che, fino ad oggi, sembrava immune dai classici scossoni del mondo dello spettacolo.

L’ingresso di Brigitta a The Couple insieme alla sorella Benedicta ha rappresentato per entrambe una nuova occasione professionale, ma anche un momento di rinascita personale. Le due showgirl, un tempo indivisibili, avevano preso strade differenti sia nella vita che nel lavoro.

Alcune incomprensioni passate le avevano allontanate, ma il recente lutto per la perdita della madre le ha spinte a riavvicinarsi. Oggi, grazie al reality, sono tornate a condividere la scena pubblica, mostrando una complicità ritrovata e una volontà comune di affrontare nuove sfide insieme.

Ma l’indiscrezione lanciata da D’Anelli rischia di spostare l’attenzione dal gioco alle dinamiche più intime. Se davvero Brigitta Boccoli ha assunto un detective per controllare il marito, quale motivazione si cela dietro una simile scelta? Semplice precauzione? Un sospetto reale? O un retroscena più complesso che verrà alla luce nei prossimi episodi del programma? Tutti si chiedono ora se Ilary Blasi, che dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti si mostra oggi felice accanto all’imprenditore tedesco Bastiana Muller, deciderà di affrontare l’argomento in diretta televisiva.

Intanto, il pubblico attende con curiosità e un pizzico di malizia l’evoluzione della vicenda. In un reality che ha fatto del confronto tra coppie il suo punto di forza, ogni sfumatura della vita privata dei concorrenti diventa inevitabilmente parte dello spettacolo. E, a quanto pare, lo spettacolo non è che all’inizio.