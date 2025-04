Sono passate appena 48 ore dall’inizio di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, ma già circolano le prime voci clamorose. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che all’interno della casa del programma sarebbe scattato un bacio tra due dei concorrenti. La notizia è stata lanciata sui social da Deianira Marzano, influencer e sempre ben informata sulle dinamiche del gossip e della televisione.

Nella sua Instagram story, Deianira Marzano ha scritto: “A The Couple due si sono baciati, ma la cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe la famiglia di lei, non farebbe i salti di gioia”. Una frase che, ovviamente, ha subito scatenato l’interesse del pubblico e degli appassionati del reality show appena iniziato. Ma chi sono i protagonisti di questo presunto bacio? Al momento si tratta solo di una indiscrezione, anche se molti utenti dei social hanno cominciato a fare ipotesi e congetture.

Leggi anche: “Voi due avete vinto”. The Couple, l’annuncio di Ilary Blasi: chi sono i vincitori della prima puntata







The Couple, Deianira Marzano: “Due si sono baciati“

Tra i nomi più discussi, molti pensano che la giovane Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, possa essere coinvolta nella vicenda. La frase di Deianira Marzano sulla reazione della famiglia, infatti, sembra alludere proprio alla possibile riservatezza che un gesto del genere potrebbe suscitare nella famiglia di Albano Carrisi, che di certo non prenderebbe bene vedere la figlia baciarsi con uno appena conosciuto in tv. In effetti, la giovane Carrisi è una delle concorrenti più chiacchierate del programma e la sua partecipazione sta già facendo parlare molto.

Altri concorrenti sembrano essere fuori dal primo gossip di The Couple, si tratta delle sorelle Testa, per esempio, felicemente fidanzate con due donne, non sono certo tra i più probabili protagonisti di questa indiscrezione, così come Manila Nazzaro e il compagno Stefano Oradei. Anche il compagno di gioco della Carrisi, il makeup artist che partecipa in coppia con lei, e le sorelle Boccoli, sembrano essere ‘al sicuro’.

Restano in gioco Antonino Spinalbese, parrucchiere ed ex compagno di Belen Rodriguez, con il compagno di gioco Andrea Tabanelli, e i fratelli Mileto, ma al momento non ci sono certezze su chi possa essere stato coinvolto in questo presunto bacio.

Ovviamente questa notizia rimane solo un’indiscrezione. Non ci sono conferme ufficiali né video che possano testimoniare l’accaduto, e quindi, le voci restano al livello di gossip. Il fatto che Deianira Marzano, influencer molto seguita nel panorama del gossip italiano, abbia lanciato la notizia sta facendo chiacchierare, ma non resta che aspettare ulteriori dettagli, o magari un video che possa fare chiarezza sul super gossip.