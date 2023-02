Ad Amici si è formata una nuova coppia: lo si capisce dagli sguardi complici, dal modo in cui si parlano e dalle effusioni che hanno regalato a favor di telecamere. Si capisce che c’è un sentimento genuino: quella che all’inizio sembrava una semplice conoscenza ora è diventata qualcosa di più. E il pubblico con loro sogna ad occhi aperti. Eppure tutto questo sembrava non potesse verificarsi mai: infatti uno dei due era stato eliminato, la sua avventura ad Amici 22 era finita prematuramente. Poi è successo quello che mai è accaduto nel talent di Canale 5: il reintegro a una settimana dall’eliminazione. E così è potuta sbocciare anche questa storia d’amore.

La coppia è quella formata da Isobel e Cricca: proprio quest’ultimo era stato eliminato, poi Lorella Cuccarini ha voluto il suo rientro e – inconsapevolmente – ha dato il via alla relazione. Il ritorno di Cricca è stato mostrato nel daytime del 9 febbraio e il cantante è corso subito dalla ballerina australiana: da quel momento quella che era una semplice conoscenza è diventata qualcosa di più importante fino ai baci e alle tenerezze che hanno regalato al pubblico.

Amici 22, si forma una nuova coppia: il bacio tra Cricca e Isobel

Il cantante, una volta rientrato in casetta dopo l’eliminazione durata però solo una settimana, aveva confessato di essersi lasciato una relazione alle spalle: nelle settimane successive è scoppiata la passione per la ballerina. “Mi sei mancato per una settimana”, disse lei dopo averlo rivisto, e in questi giorni è scattato il bacio tanto atteso dai fan. I due allievi sono diventati ufficialmente una coppia nella scuola di Amici.

Isobel e Cricca sembrano la coppia perfetta: si baciano e si abbracciano sul divano. Lui le confessa: “Sei bellissima, solo per me sei bellissima”. Dopo battute e sorrisi, il cantante ha tirato a sé la sua inquilina e l’ha baciata. Quando Cricca ha fatto rientro ad Amici 22, ha avuto modo di parlare ai suoi compagni della sua situazione sentimentale e raccontava dell’incontro che ha avuto con l’ex fidanzata: “Mi ha detto di chiarire, che mi vedeva distante e freddo. Non potevo dirle che provavo ancora qualcosa per lei, mi ha detto che si stava abituando a vivere da sola. Quando mi ha detto se ero convinto, le ho detto “finiamola qui”. Forzare quella cosa non aveva senso”.

Evidentemente i due si sono lasciati e Cricca ha concentrato tutte le sue attenzioni su Isobel. La ballerina australiana lo ha stregato e lui non smette di guardarla: “Quanto sei bella”, le ripete in continuazione. E sebbene non lo abbia mai confessato, Cricca potrebbe essere aver lasciato la sua ragazza anche per via della conoscenza di Isobel.