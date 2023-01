“Sei morto”. Rudy Zerbi, orrore senza fine dopo la puntata di Amici: cosa è successo

Colpo di scena ad Amici per l’eliminazione di Cricca. Domenica 8 gennaio, nella prima puntata del talent Maria De Filippi del 2023, è successo di tutto. Nel corso della puntata ci sono stati nuovi ingressi, la prima maglia del serale assegnata e ben due eliminazioni di cui una molto chiacchierata.

Eliminato Cricca (Giovanni). Una eliminazione che sta facendo discutere sui social con diverse critiche indirizzate a Rudy Zeri e a Lorella Cuccarini. La sfida è stata voluta dal discografico ma in tanti hanno visto nella coach di canto una sorta di menefreghismo. Chiamato alla sfida contro il ventenne Jore, Cricca infatti non è riuscito a vincere e ha dovuto abbandonare la scuola di Amici.

Leggi anche: “È la figlia di quello di Striscia”. Amici 22, sorpresa in giuria: è apparsa lei





Eliminazione di Cricca da Amici, insulti a Rudy Zerbi

Il cantante, ad Amici fin dalle prime selezioni, ha dovuto abbandonare il talent show tra gli abbracci dei suoi compagni. Sconvolti per l’eliminazione di Cricca, gli altri allievi lo hanno salutato tra le lacrime. Molto emozionata anche Maria De Filippi: “Voglio che tu sia egoista, sei sempre troppo educato”, ha detto la conduttrice. “Sono andato storto a Rudy, mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca*ate per me. L’inedito è andato male, sono successe un po’ di cose andate malino. Non mi aspettavo di uscire”, l’amara risposta di Cricca.

Dopo l’eliminazione di Cricca Rudy Zerbi, il prof che ha voluto la sfida tra l’allievo di Lorella Cuccarini e Jore, è finito nel mirino del web. Il discografico che ormai da anni collabora con Maria De Filippi è stato addirittura minacciato di morte, con commenti a dir poco pesanti. Rudy Zerbi ha pubblicato la chat in cui si possono leggere i commenti e i messaggi inviati da alcuni fan di Cricca e della trasmissione.

quando incomincio a leggere le peggio cattiverie verso di lui nessuno mi fa stare zitta! @RudyZerbi potrà non piacervi,ma è un uomo,una persona con un cuore e dei sentimenti e merita rispetto!Lo giudicate in continuazione ma vorrei vedervi a voi al suo posto! continuo.. — Rudy Nel Cuore (@Rudy_for_life) January 9, 2023

Dopo l’eliminazione di Cricca la professoressa Lorella Cuccarini gli ha voluto dedicare un bellissimo post sui social: “Non nascondo che per me la puntata di oggi è stata davvero difficile. Mi dispiace moltissimo per Cricca. Io ci sarò, anche fuori dalla scuola, come ho sempre fatto con tutti i miei ragazzi. Il tempo darà le risposte“, ha scritto Lorella Cuccarini, che però dopo l’addio del suo allievo ha ricevuto tantissime critiche dal pubblico dei social.