“Ci sono anche loro”. Amici, la conferma sul serale è servita. Il colpaccio di Maria De Filippi

Amici 22, due ex allievi ballerini per il Serale. Nelle ultime settimane il talent show di Maria De Filippi è stato caratterizzato da un’atmosfera piuttosto pesante. Le prove, le eliminazioni, le performance dei ragazzi sono passate decisamente in secondo piano a causa del ‘capodanno-gate‘. Ovvero di quanto avvenuto l’ultimo dell’anno tra gli allievi con provvedimenti presi dalla produzione contro una buona parte di loro. Comunque il gioco è andato avanti e la ballerina Eleonora ha dovuto abbandonare il programma.

Poi sono uscite succulente anticipazioni su quello che avverrà al Serale che ormai è imminente e tra poche settimane tornerà in tv. Tra gli allievi Ramon Agnelli e Isobel Kinnear (entrambi ballerini di Alessandra Celentano) sono già sicuri di esserci, gli altri dovranno sudarsela. Intanto, però, sappiamo che Stefano De Martino e Emma Marrone saranno nella giuria. E non è finita, un volto noto del programma si è lasciato scappare altri interessanti spoiler.

Elena D’Amario svela il ritorno di due ex allievi

L’indiscrezione riguarda il ritorno ad Amici, in particolare nel corpo di ballo professionista per il Serale, di due ex allievi. A svelarlo è stata Elena D’Amario, ballerina e coreografa molto legata al programma di Maria De Filippi e oggi attrice nella serie “Che Dio ci aiuti”. Attraverso alcune story su Instagram la ballerina ha mostrato un video in cui compaiono quattro ballerini probabilmente facenti parte del corpo di ballo per il Serale. E tra loro se ne riconoscono due in particolare.

Si tratta di Alessandro Cavallo e John Erik che quindi dovrebbero tornare a far parte di Amici per il Serale. Il primo, arrivato ad un passo dalla finalissima, ha mostrato un talento cristallino e una grande passione per la danza. Il secondo, nato a Roma ma di origini marocchine, ha diverse esperienze alle spalle come la partecipazione nel video “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi.

Se davvero Alessandro Cavallo e John Erik faranno parte del corpo di ballo professionista del Serale di Amici lo scopriremo molto presto. Si tratta, infatti, di indiscrezioni non confermate. Staremo a vedere…

