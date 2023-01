Amici 22, a poche ore dall’eliminazione Samuel torna sui social e parla a ruota libera. La sua esclusione ha fatto discutere non poco. Scrive un fan: “Privarlo del serale dopo aver fatto un percorso che senso ha? Sapeva già da tempo del suo potenziale avrebbe dovuto mandarlo via prima e non così ad un passo dal serale. Quest’anno dinamiche applicate veramente ridicole e senza criteri”. E ancora: “Un ragazzo d’oro. Sempre educato”.



“Si è guadagnato ogni giorno dentro la scuola con impegno ed umiltà. Mi auguro davvero che la proposta della Cele vada in porto perché se la merita tutta e gli cambierà la vita”. “Acerbo e la sua uscita ci può stare, anche se a me dispiace da matti, ma Samuel ha una maturità e una voglia di mettersi in gioco che altri non hanno perché si sentono già arrivati. A Maria piace? Bene! Spero lo aiuti anche dopo Amici, se lo merita”.

Amici 22, dopo l’eliminazione Samuel ringrazia tutti



In attesa di quello che succederà Samuel ha voluto mandare un messaggio. In primis ha voluto ringraziare il maestro Raimondo Todaro, la padrona di casa Maria De Filippi e tutta la produzione di Amici per avergli dato un’occasione del genere. “Non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che avete fatto per me”, si legge su Instagram.



Samuel ha poi rivolto lo sguardo a Alessandra Celentano e i professionisti del talent per avergli insegnato tanto, averlo spinto a fare di più e a migliorare ogni giorno. Insieme a Samuel è stata eliminata anche Vanessa. E anche in questa occasione le critiche non sono mancate. “Non solo l’ha tenuta dentro solo due settimane”.



“Ma lee ha anche escluso la possibilità di entrare ad amici in futuro perché oramai è stata ufficialmente nella classe, poteva tenerla come banco di prova invece di prenderla illuderla e buttarla fuori ed impedirle di potersi ripresentare l’anno prossimo”. Niente altro da aggiungere.