Ad Amici 22 potrebbero esserci a breve due ritorni clamorosi. La notizia è stata sganciata in queste ore e si attendono ovviamente conferme in merito. Maria De Filippi e la produzione per ora non hanno fatto comunicazioni ufficiali, ma le indiscrezioni sono insistenti e il tutto si potrebbe materializzare nelle prossime settimane. Il pubblico reagirebbe con gioia immensa, infatti sono già tutti in attesa di scoprire se ci siano davvero le possibilità di godersi la presenza di di queste due figure rilevanti.

Nella scuola di Amici 22 sarebbero previsti due ritorni top, ma intanto possiamo darvi un’altra notizia su ciò che accadrà domenica 29 gennaio. Un vero e proprio spoiler, infatti i ragazzi eliminati sono Samuel e Vanessa. Il primo dovrebbe essere stato sostituito per volontà di Raimondo Todaro, che al suo posto ha fatto entrare Alessio. Vanessa, invece, è stata eliminata per volere di Emanuel Lo. Per quanto riguarda la danza ci sarà una lite tra Todaro e la Celentano per un compito assegnato dall’ex Ballando con le stelle a Gianmarco.

Amici 22, due ritorni boom in arrivo? La voce

Ormai Amici 22 si sta avvicinando a grandi passi al serale e questi due ritorni potrebbero avvenire proprio in previsione della parte finale del talent show. Il sito Blastingnews ha fatto sapere che due giudici potrebbero non essere riconfermati e stiamo parlando di Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Al loro posto ci sarebbero due donne, che sono state molto importanti in passato nel programma di Maria De Filippi. Andiamo a vedere insieme chi potrebbero diventare giudici il prossimo mese di marzo.

Come giudici del serale di Amici 22 potrebbero esserci Anna Pettinelli e Emma Marrone. La prima ha lasciato il ruolo di insegnante, ma proprio domenica 29 gennaio farà visita nel talent show. Mentre Emma tornerebbe ben volentieri, dopo aver già fatto la coach nella parte decisiva del programma di Canale 5. Bisognerà attendere qualche settimana e poi scopriremo ufficialmente chi saranno i giudici nella scuola di Maria. Non resta altro che pazientare ancora un po’ e poi la verità verrà finalmente fuori.

Anna Pettinelli è stata ad Amici dal 2019 al 2022, mentre dal 2020 è diventata opinionista de La vita in diretta di Alberto Matano. Emma è stata nel talent nel 2009-2010, nel 2012-2013 e dal 2015 al 2018. E ora potrebbe essere pronta a fare ritorno nella trasmissione che l’ha lanciata come cantante.