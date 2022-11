“È già finita”. Uomini e Donne, tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza spunta un terzo incomodo famoso

UeD, la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza al capolinea? Tra loro potrebbe spuntare un terzo incomodo molto famoso. Si tratta di una dama che con Ida non si è mai presa e che ha strappato il favore del pubblico. Un passo indietro: durante le ultime settimane di permanenza a UeD Ida Platano ha avuto modo di frequentare ancora Alessandro, col quale in passato aveva provato a costruire una storia d’amore. Una serie di uscite che a quanto pare l’hanno fatta rendere conto che forse era il momento di dare una svolta al suo percorso sentimentale e voltare pagina definitivamente.



Così, nella registrazione del 4 novembre, l’annuncio a Maria De Filippi, opinionisti e pubblico presente in studio: ha abbandonato lo studio insieme ad Alessandro Vicinanza, pronta a viversi questa storia d’amore lontana dai riflettori (e anche da Tina Cipollari, che è stata molto critica). Da quel giorno sono passati pochi giorni ma già le segnalazioni fioccano.

UeD, la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza al capolinea?



Alessandro è infatti finito al centro dei gossip per strani avvistamenti e per coincidenze piuttosto improbabili, tutte cose che fanno pensare ad alcuni che la relazione con la parrucchiera stia già attraversando un periodo di crisi. Scrive Blasting news come alcuni giorni fa, per esempio, Deianira Marzano ha pubblicato la foto che dei passanti hanno fatto di nascosto a Vicinanza in compagnia di una ragazza mora che non era sicuramente la dama di Brescia.



Ma c’è dell’altro. Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno pubblicato una Instagram Stories con la stessa canzone in sottofondo e, per di più, anche a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro. Le coincidenze a Uomini e Donne sono molto poche. E c’è chi crede che presto rivedremo tutti in studio. A Ida Platano aveva fatto gli auguri anche Marcello Messina, suo ex corteggiatore usando parole al miele.



“Per quel poco che ho conosciuto Ida penso che sia una persona che da il meglio al di fuori del programma. Mi auguro per lei che possa essere qualcosa di duraturo. Lui mi sembra un bravo ragazzo e faccio loro i miei auguri. E lei quando si innamora, si innamora. Io non potrei augurare il male neanche a quei partecipanti che mi hanno martellato. Io l’ho vissuta fuori e dentro la trasmissione e una delle problematiche tra me e lei è stata questa differenza”.

