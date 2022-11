“È tornato da lei”. UeD, clamoroso passo indietro di Riccardo Guarnieri: ha scelto la ex

UeD, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua di nuovo vicini. La bomba arriva proprio quando arriva la notizia che Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasceranno lo studio insieme. Le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne, che verranno trasmesse tra novembre e dicembre su Canale 5, rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di coronare il suo sogno d’amore. Ida ha infatti deciso di viversi questa storia d’amore lontani dai riflettori.



Durante la scelta niente petali di rosa, ma baci e tenerezze. E non è mancato una retroscena inaspettato legato a Armando Incarnato che ha abbracciato i due protagonisti del trono over congratulandosi con loro per questa scelta definitiva. Felice della scelta anche Gianni Sperti che ha sempre difeso Ida per la quale ora si apre un nuovo mondo lontano da UeD.

E Riccardo Guarnieri? Intervistato dal settimanale di Uomini e Donne, ha parlato della storia d’amore con Ida come quella fondamentale della sua vita sino ad ora:“Una relazione profonda che oggettivamente non è paragonabile per intensità e importanza a nulla di ciò che ho vissuto prima e dopo. Ciò che mi ha fatto soffrire di più è stato il vedermi costretto ad allontanarmi da lei perché non mi sentivo capito, che poi è il motivo di tutte le nostre rotture e dei mancati riavvicinamenti più attuali”.



Una storia ora conclusa tanto che sembra proprio che Riccardo sia pronto a gettarsi tra le braccia della sua ex Roberta Di Padua. La dama di Cassino, nonostante la fortissima delusione per la scelta di Alessandro Vicinanza, sembra pronta a innamorarsi di nuovo. Ha raccontato di essere uscita a cena con Riccardo Guarnieri con il quale si è scambiata un bacio molto appassionato.



“È stato più bello di sempre, proprio come quei baci che ci davamo quando stavamo insieme”. Un commento che la dama ha lasciato al settimanale di Uomini e Donne. Così mentre le anticipazioni svelano che Guarnieri tornerà proprio da Roberta, nonostante in studio tutti lo accuseranno di mostrare interesse semplicemente perché dimenticato da Ida.

