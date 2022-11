UeD, Riccardo Guarnieri: “Ho passato la notte con Gloria”. Una bomba nello studio di Maria De Filippi mentre filtra la voce dell’uscita di Ida Platano al fianco di Alessandro Vicinanza. A raccontare tutti i dettagli è stato il cavaliere tarantino, criticatissimo da Gianni Sperti. Gianni che non è mai stato tenero con Riccardo e che, c’è da giurarci, non lo sarà neppure nelle prossime settimane difendendo, d’altro canto, Ida Platano finita al centro delle polemiche social.



Scrive un’utente: “Mi dispiace che Ida sia una mia concittadina, tengo a precisare che le donne Palermitane non sono affatto volgari, sguaiate come lei. Ritengo che Ida sia una donna patetica, immatura, incoerente, non idonea ad uomo come Riccardo, che nonostante le sue contraddizioni è un uomo elegante. Anche con Alessandro non funzionerà, perché lei è troppo infantile, pesante e vendicativa, arrogante. Lei non è l’acqua santa e gli altri sono sempre i cattivi”.

Leggi anche: “È tornato da lei”. UeD, clamoroso passo indietro di Riccardo Guarnieri: ha scelto la ex





UeD, Riccardo Guarnieri: “Ho passato la notte con Gloria”. Il cavaliere non convince



Insomma, un giudizio a dir poco tagliante. E ancora: “Ma insomma quando arriva la puntata dove se ne va questa (spero definitivamente)? Non si tollera più, bastaaaa!!!! Così non sento sempre Gianni e compagnia bella difendere il nulla!!!”. Quanto a Riccardo, le sue dichiarazioni faranno discutere e non poco. Come spiegato all’inizio ci è andato giù pesante.



Riccardo ha ammesso di essere andato a cena con Gloria e di averci poi dormito insieme. Nonostante questo ha poi sorprendentemente rivelato di voler incontrare Roberta Di Padua. Riccardo convince sempre meno. La sua storia con Gloria nella precedente edizione era tra l’altro finita in maniera improvvisa tanto spiazzare anche lei.



“Sono scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista”. Il fatto che ci stiano riprovando lascia non pochi dubbi.

“Ha lasciato il programma”. Colpo di scena a UeD: l’addio top sconvolge il pubblico